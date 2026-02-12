Darabjaira szakadt szét egy százmilliós, ritkaságszámba menő sportautó egy szántóföldön

Az összeroncsolódott sportautó egy Ruf CTR, ismertebb nevén a „Yellowbird”, amely egy ritka típus, a világon mindössze 29 darab készült, éppen ezért ma óriási az értékük, számolt be a Bild.

Az eredeti Yellowbird sportautókból, vagyis Ruf CTR-ekből mindössze 29 készült a világon, most egy piros utánzatot törtek össze egy német szántóföldön – Fotó: MARTIN SCHUTT

Egy szántóföldön végezte a legendás sportautó

A baleset a B16-os úton, Niederraunau és Krumbach között történt. A 64 éves sofőr egy másik autót próbált megelőzni, amikor – a rendőrség szerint – vezetési hiba miatt elvesztette az uralmat a jármű felett. A nyári gumik a nedves, hideg aszfalton megcsúsztak, az autó fának csapódott, majd lerepült az útról és többször átfordult egy szántóföldön.

A sofőr és 22 éves utasa csodával határos módon csak könnyebben sérült meg. Az autó azonban totálkáros lett.

A világ egyik leggyorsabb autója volt

A Ruf CTR nem is igazi Porsche – hanem a Ruf manufaktúra mesterműve, amely 1987 és 1991 között Porsche 911 alvázra építette meg a szörnyeteget. Az autó 470 lóerős, a végsebessége 339 kilométer per óra. Hosszú ideig a világ leggyorsabb sorozatgyártású autójának számított. A modell már 1987-ben is csillagászati összegbe, 328 ezer német márkába került, ami ma több mint 340 ezer eurónak (129 millió forint) felel meg.

A „Yellowbird” a világ egyik legkeresettebb gyűjtői autója. Egy eredeti darabot 2025-ben Floridában több mint 6 millió dollárért (1,9 milliárd forint) árvereztek el. A bajor balesetben összetört autó azonban nem tartozik a 29 eredeti példány közé. A Ruf szóvivője, Marc Pfeifer szerint a jármű egy utólag átalakított Porsche, amit a nem megfelelő alvázszám is bizonyít.

Ennek ellenére ritka és rendkívül értékes – a rendőrség szerint a kár 300 ezer euró (116,3 millió forint).

Miért közlekedett piros rendszámmal?

Az autó piros ideiglenes rendszámmal közlekedett, amelyet általában teszt- és átszállítási utakra használnak. A rendőrség nem közölte, mi volt az út célja, és az sem világos, miért használták téli körülmények között ezt az extrém sportautót. Egy biztos: egy legenda a sárban végezte – és az autórajongók ezt sosem felejtik el.

