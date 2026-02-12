Hírlevél
Rendkívüli

Európa bajban van – erről tárgyalnak a vezetők egy belga kastély falai között

Tragédia

Gyászol Hollywood! 48 éves korában meghalt az ikonikus sorozatszínész

sportautó

Darabjaira szakadt szét egy százmilliós, ritkaságszámba menő sportautó egy szántóföldön

Sokkoló jelenetek Bajorországban. Egy legendás sportautó, egy tűzpiros Ruf CTR hullott darabjaira, miután előzés közben kicsúszott és egy fának csapódott, majd többször átpördült a sárban. A látvány még a rutinos rendőröket is megdöbbentette.
Az összeroncsolódott sportautó egy Ruf CTR, ismertebb nevén a „Yellowbird”, amely egy ritka típus, a világon mindössze 29 darab készült, éppen ezért ma óriási az értékük, számolt be a Bild.

sportautó
Az eredeti Yellowbird sportautókból, vagyis Ruf CTR-ekből mindössze 29 készült a világon, most egy piros utánzatot törtek össze egy német szántóföldön – Fotó: MARTIN SCHUTT

Egy szántóföldön végezte a legendás sportautó

A baleset a B16-os úton, Niederraunau és Krumbach között történt. A 64 éves sofőr egy másik autót próbált megelőzni, amikor – a rendőrség szerint – vezetési hiba miatt elvesztette az uralmat a jármű felett. A nyári gumik a nedves, hideg aszfalton megcsúsztak, az autó fának csapódott, majd lerepült az útról és többször átfordult egy szántóföldön.

 A sofőr és 22 éves utasa csodával határos módon csak könnyebben sérült meg. Az autó azonban totálkáros lett.

A világ egyik leggyorsabb autója volt

A Ruf CTR nem is igazi Porsche – hanem a Ruf manufaktúra mesterműve, amely 1987 és 1991 között Porsche 911 alvázra építette meg a szörnyeteget. Az autó 470 lóerős, a végsebessége 339 kilométer per óra. Hosszú ideig a világ leggyorsabb sorozatgyártású autójának számított.  A modell már 1987-ben is csillagászati összegbe, 328 ezer német márkába került, ami ma több mint 340 ezer eurónak (129 millió forint) felel meg.

A „Yellowbird” a világ egyik legkeresettebb gyűjtői autója. Egy eredeti darabot 2025-ben Floridában több mint 6 millió dollárért (1,9 milliárd forint) árvereztek el. A bajor balesetben összetört autó azonban nem tartozik a 29 eredeti példány közé. A Ruf szóvivője, Marc Pfeifer szerint a jármű egy utólag átalakított Porsche, amit a nem megfelelő alvázszám is bizonyít. 

Ennek ellenére ritka és rendkívül értékes – a rendőrség szerint a kár 300 ezer euró (116,3 millió forint).

Miért közlekedett piros rendszámmal?

Az autó piros ideiglenes rendszámmal közlekedett, amelyet általában teszt- és átszállítási utakra használnak. A rendőrség nem közölte, mi volt az út célja, és az sem világos, miért használták téli körülmények között ezt az extrém sportautót. Egy biztos: egy legenda a sárban végezte – és az autórajongók ezt sosem felejtik el.

Újraértelmezik a népszerű Cayenne szabadidő-autót. Íme, az új Porsche beltere!

