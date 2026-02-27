Újabb meglepő fotó az Epstein-iratokból: Stephen Hawking bikinis nők társaságában

Nyilvánosságra kerültek azok a fényképek, amelyeken Stephen Hawking két bikinis nő társaságában látható egy napozóágyon, koktéllal a kezében. A képek az úgynevezett Epstein-akták részeként kerültek elő.

Stephen Hawking és a bikinis hölgyek

A felvételek 2006-ban készültek az Amerikai Virgin-szigeteken, a The Ritz-Carlton, St. Thomas területén. A fotó egy napozóágyon mutatja a világhírű fizikus tudóst, kezében koktéllal, két bikinis hölgy társaságában.

Jeffrey Epstein és Stephen Hawking

Stephen Hawking egy tudományos konferencián vett részt, amelyet Jeffrey Epstein szervezett. A tudós kvantumkozmológiáról tartott előadást, a képek pedig az Epstein-akta részeként kerültek nyilvánosságra.

Alább látható a hírhedt kép Stephen Hawking fizikusról, két bikinis hölgy társaságában.

Korábban egy nő (Virginia Giuffre) azt állította, hogy a fizikus részt vett egy kiskorút érintő szexuális találkozón. Stephen Hawking családja az állításokat megalapozatlannak nevezte, a rendelkezésre álló dokumentumok pedig nem tartalmaznak bizonyítékot arra, hogy bűncselekményt követett volna el – írja a Daily Star.

