Súlyos probléma a stroke, ezzel teheti a legtöbbet ellene

A szakértők szerint a stroke kockázat az életkor előrehaladtával emelkedik, és a menopauza után kifejezetten megugrik. Az amerikai járványügyi adatok alapján minden ötödik, 55–75 év közötti nő élete során elszenvedhet valamilyen stroke-eseményt, ami kiemelt népegészségügyi problémává teszi a megelőzést – írja a CNN.

A mediterrán étrend követése bizonyítottan mérsékelheti a stroke kockázatát nőknél Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Mit vizsgált a kutatás?

A tanulmány a California Teachers Study adataira épült, amely 1995-ben indult. A kutatók több mint 105 000 nő étkezési szokásait elemezték, akik 38 és 67 év közöttiek voltak a vizsgálat kezdetén.

A résztvevők részletes kérdőívet töltöttek ki, majd a kutatók egy kilencpontos értékelési rendszerrel mérték, mennyire követik a mediterrán étrendet. A pontozás előnyben részesítette:

a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek fogyasztását,

az olívaolajat, halat és teljes értékű gabonákat,

miközben korlátozta a hús- és tejtermékeket,

valamint figyelembe vette a mérsékelt alkoholfogyasztást.

Stroke kockázat és a mediterrán étrend kapcsolata

A 20,5 éves utánkövetés végén egyértelmű összefüggés rajzolódott ki az étrend és a stroke előfordulása között. Azoknál a nőknél, akik szorosabban követték a mediterrán étrendet:

18%-kal alacsonyabb volt az összes stroke kockázata,

16%-kal csökkent az iszkémiás stroke esélye,

25%-kal ritkábban fordult elő vérzéses stroke, amely különösen meglepő eredménynek számít.

Mit mondanak a szakértők?

A kutatás a Neurology Open Access folyóiratban jelent meg, amely az American Academy of Neurology tudományos lapja.

Dr. Andrew Freeman kardiológus szerint az eredmények megerősítik a korábbi tapasztalatokat:



Újabb bizonyítékot kaptunk arra, hogy a túlnyomórészt növényi alapú étrend az egyik leghatékonyabb módja a szív- és érrendszeri betegségek, köztük a stroke megelőzésének.

A tanulmány egyik vezető szerzője, Dr. Sophia Wang kiemelte, hogy a stroke kockázat csökkentése különösen fontos a menopauza utáni nők esetében, és az étrendi változtatások valódi, kézzelfogható előnyt jelenthetnek.

Korlátok, de erős üzenet

A kutatásnak vannak korlátai — például nem követték nyomon az étrend változását az évek során —, ennek ellenére az eredmények illeszkednek a nemzetközi kutatások sorába.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a mediterrán étrend hosszú távon is hatékony eszköz lehet a stroke kockázat mérséklésében.

Mit jelent ez a mindennapokban?

Nem drasztikus diétáról van szó, hanem egy élhető, hosszú távon is tartható életmódról, amelyben nagyobb hangsúlyt kapnak a zöldségek és a halak, háttérbe szorul a feldolgozott húsok fogyasztása, előtérbe kerülnek az egészséges zsiradékok, miközben a következetes, tudatos döntések adják az alapját a valódi változásnak.