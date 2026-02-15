Súlyos probléma a stroke, ezzel teheti a legtöbbet ellene

A szakértők szerint a stroke kockázat az életkor előrehaladtával emelkedik, és a menopauza után kifejezetten megugrik. Az amerikai járványügyi adatok alapján minden ötödik, 55–75 év közötti nő élete során elszenvedhet valamilyen stroke-eseményt, ami kiemelt népegészségügyi problémává teszi a megelőzést – írja a CNN.
Mit vizsgált a kutatás?
A tanulmány a California Teachers Study adataira épült, amely 1995-ben indult. A kutatók több mint 105 000 nő étkezési szokásait elemezték, akik 38 és 67 év közöttiek voltak a vizsgálat kezdetén.
A résztvevők részletes kérdőívet töltöttek ki, majd a kutatók egy kilencpontos értékelési rendszerrel mérték, mennyire követik a mediterrán étrendet. A pontozás előnyben részesítette:
- a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek fogyasztását,
- az olívaolajat, halat és teljes értékű gabonákat,
- miközben korlátozta a hús- és tejtermékeket,
- valamint figyelembe vette a mérsékelt alkoholfogyasztást.
Stroke kockázat és a mediterrán étrend kapcsolata
A 20,5 éves utánkövetés végén egyértelmű összefüggés rajzolódott ki az étrend és a stroke előfordulása között. Azoknál a nőknél, akik szorosabban követték a mediterrán étrendet:
- 18%-kal alacsonyabb volt az összes stroke kockázata,
- 16%-kal csökkent az iszkémiás stroke esélye,
- 25%-kal ritkábban fordult elő vérzéses stroke, amely különösen meglepő eredménynek számít.
Mit mondanak a szakértők?
A kutatás a Neurology Open Access folyóiratban jelent meg, amely az American Academy of Neurology tudományos lapja.
Dr. Andrew Freeman kardiológus szerint az eredmények megerősítik a korábbi tapasztalatokat:
Újabb bizonyítékot kaptunk arra, hogy a túlnyomórészt növényi alapú étrend az egyik leghatékonyabb módja a szív- és érrendszeri betegségek, köztük a stroke megelőzésének.
A tanulmány egyik vezető szerzője, Dr. Sophia Wang kiemelte, hogy a stroke kockázat csökkentése különösen fontos a menopauza utáni nők esetében, és az étrendi változtatások valódi, kézzelfogható előnyt jelenthetnek.
Korlátok, de erős üzenet
A kutatásnak vannak korlátai — például nem követték nyomon az étrend változását az évek során —, ennek ellenére az eredmények illeszkednek a nemzetközi kutatások sorába.
A szakértők egyetértenek abban, hogy a mediterrán étrend hosszú távon is hatékony eszköz lehet a stroke kockázat mérséklésében.
Mit jelent ez a mindennapokban?
Nem drasztikus diétáról van szó, hanem egy élhető, hosszú távon is tartható életmódról, amelyben nagyobb hangsúlyt kapnak a zöldségek és a halak, háttérbe szorul a feldolgozott húsok fogyasztása, előtérbe kerülnek az egészséges zsiradékok, miközben a következetes, tudatos döntések adják az alapját a valódi változásnak.
A stroke kockázat nem egyik napról a másikra alakul ki — és nem is tűnik el egyik pillanatról a másikra. A kutatás azonban azt mutatja, hogy az irány nagyon is számít, és ebben a mediterrán étrend valódi, hosszú távú szövetséges lehet.
