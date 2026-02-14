Ezzel az egyszerű lépéssel csökkentheti a stroke esélyét

A stroke világszerte a vezető halálokok és rokkantságot okozó betegségek közé tartozik, ezért kiemelt jelentősége van a megelőzésnek. A tudomány egyre több bizonyítékot talál arra, hogy az egészséges táplálkozás – különösen bizonyos étrendi minták követése – hozzájárulhat az agyi érkatasztrófák kockázatának csökkentéséhez – tájékoztat a Science Daily.

Bizonyos ételek kedvezően befolyásolják a vér lipidszintjét is, ezzel hosszú távon csökkentik a stroke kockázatát (illusztráció)

Milyen diétával tudjuk csökkenteni a stroke kockázatát?

A kutatások alapján a mediterrán étrend az egyik legígéretesebb táplálkozási forma a stroke megelőzésében. Ez az étrend elsősorban zöldségekre, gyümölcsökre, hüvelyesekre, halra és olívaolajra épül, miközben korlátozza a vörös húsok és a telített zsírok fogyasztását. Az ilyen étkezési minta hosszú távon kedvezően hat a vérnyomásra, az érfalak állapotára és a gyulladásos folyamatokra is.

Milyen ételek segíthetnek a stroke megelőzésében?

Zöld leveles zöldségek – például spenót, kelkáposzta és salátafélék, amelyek támogatják az érrendszer egészségét

Teljes kiőrlésű gabonák – javítják az anyagcserét és segíthetnek a vérnyomás szabályozásában

Bogyós gyümölcsök – antioxidáns-tartalmuk révén csökkenthetik az agyvérzés kockázati tényezőit

Tengeri halak – omega–3 zsírsavakban gazdagok, amelyek védik az ereket

Olívaolaj – egészséges zsiradék, amely hozzájárulhat az érfalak rugalmasságának megőrzéséhez

Hüvelyesek – növényi fehérjeforrások, amelyek támogatják az egészséges táplálkozást

Ezek az ételek segíthetnek csökkenteni az agyvérzéshez vezető kockázati tényezőket.

Mi a különbség az iszkémiás és a vérzéses stroke között?

Az iszkémiás stroke akkor következik be, amikor egy vérrög elzárja az agy egyik érszakaszát, és akadályozza a vérellátást. A vérzéses stroke ezzel szemben egy ér megrepedése miatt jön létre, amely vérzést okoz az agyban. Bár eltérő mechanizmus áll mögöttük, mindkét típus kialakulásának kockázatát befolyásolhatja az életmód és az egészséges táplálkozás.

