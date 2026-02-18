Ez a tökéletes sült csirke titka – így készítik a profik

A sült csirke az egyik legkedveltebb és legklasszikusabb fogás a konyhában, ám sokan túlbonyolítják az elkészítését. Pedig a titok valójában egyszerű: ha jó minőségű csirkét választ, és betart néhány alapelvet, garantáltan ízletes és szaftos ételt kap – tanácsolja a Guardian.

A sült csirke nemcsak hétköznapi vacsorák, hanem ünnepi alkalmak sztárja is lehet, ha odafigyel a sütés módjára, a fűszerezésre és a pihentetésre.

Fotó: Unsplash

Hogyan lesz tökéletes a sült csirke?

Az első és legfontosabb lépés a megfelelő csirke kiválasztása. A szakértők szerint a kis, maximum 2 kilós, szabad tartású madarak húsa sül a legjobban.

Egy átlagos 1,5–2 kilogrammos csirke esetén 210°C-ra (hőlégkeverés esetén 190°C-ra) előmelegített sütőben körülbelül 50-60 perc elegendő a tökéletes eredményhez.

A fűszerezés és pácolás nagyban befolyásolja a sült csirke ízét és állagát. Az alapos sózás kívül és belül egyaránt javasolt, és ha lehet, hagyja a csirkét egy órát vagy akár egy napot a hűtőben a sütés előtt, hogy alaposan átjárják a fűszerek a húst.

Egyes séfek a pácolást részesítik előnyben: víz, só, cukor és aromás fűszerek, mint a citrom, babérlevél és bors, elegye garantálja, hogy a hús szaftos marad, és az ízek tökéletesen átjárják a húst.

A sütéshez használjon magas falú, zománcozott vagy rozsdamentes acél edényt, friss olajat. Praktikus módszer a csirke fejjel lefelé történő sütése, ami különösen a combok alját teszi ropogóssá. A csirkét fél órán át süsse fejjel lefelé, majd fordítsa meg, és süsse további fél órán át.

Egy másik hasznos trükk a csirke háti gerincének a kivágása, amely gyorsabb sütést biztosít, így kisebb az esélye annak, hogy a mellrész kiszárad, miközben a combok és a bőr ropogósak maradnak. Ezzel a módszerrel a sült csirke minden része egyenletesen sül, és az eredmény valóban ínycsiklandó.

