Tízmilliók nézték élőben a világ legmegdöbbentőbb esküvőjét - fotó

A Super Bowl esküvő nagyjából öt perccel a félidei show kezdete után vált egyértelművé, amikor a kamerák egy esküvői ceremóniára fókuszáltak a Levi’s Stadion színpadán. A spanyol nyelven zajló szertartáson a hivatalos ceremóniamester férjnek és feleségnek nyilvánította a párt, miközben több tízmillió néző követte élőben a megható pillanatot – írj a SkyNews.
Super Bowl esküvő – valódi ceremónia a félidei show közepén
Az esküvő után a friss házasok félreálltak, ekkor lépett elő Lady Gaga, valamint a Los Sobrinos nevű zenekar, akik korábban Bad Bunny munkáiban is közreműködtek. Gaga élőben adta elő a Die With A Smile című dalt, miközben a pár tortát vágott, majd Bad Bunny Baile Inolvidable című számára táncolt.
A show után Bad Bunny képviselője megerősítette: a Super Bowl esküvő jogilag is érvényes volt.
A pár eredetileg meghívta az előadót a saját esküvőjére, ő azonban azt javasolta, hogy inkább legyenek a félidei műsor részei. Az énekes tanúként aláírta a házassági anyakönyvi kivonatot is.
Ez volt az első olyan Super Bowl félidei show, amely teljes egészében spanyol nyelven zajlott. A díszlet és a zenei elemek Puerto Rico kultúráját ünnepelték, a Super Bowl esküvő pedig ennek az üzenetnek az érzelmi csúcspontja lett.
A jelenet pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát. Egy hozzászóló így fogalmazott:
„Képzeld el, amikor 80 évesen meséled az unokáidnak, hogy a Super Bowlon volt az esküvőd.”
A műsort élesen bírálta Donald Trump, aki „Amerika nagyságát sértőnek” nevezte a produkciót, és kifogásolta a spanyol nyelvű előadást. Megjegyzései újra reflektorfénybe helyezték az Egyesült Államok nyelvhasználatáról szóló politikai vitákat.
Elképesztő képeken a Super Bowl borzalmas félidei show-ja – galéria
Mint ismert, a Seattle Seahawks nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, a 60. Super Bowlt, miután a vasárnapi összecsapáson 29-13-ra győzte le a New England Patriots együttesét, így 2015 után, története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát. A spanyol ajkú Bad Bunny volt az idei Super Bowl félidei show-jának a főszereplője, aki nem aratott osztatlan sikert.
Palvin Barbara ellopta a show-t, sztárparádé a Super Bowlon – képgaléria
A 60. Super Bowl nemcsak a Seattle Seahawks történelmi győzelméről, hanem a lelátókon zajló elképesztő celebparádéról is emlékezetes marad. Míg a pályán a tojáslabdáért ment a harc, a VIP-páholyokban Palvin Barbara vonta magára az összes tekintetet.