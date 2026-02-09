Tízmilliók nézték élőben a világ legmegdöbbentőbb esküvőjét - fotó

A Super Bowl esküvő nagyjából öt perccel a félidei show kezdete után vált egyértelművé, amikor a kamerák egy esküvői ceremóniára fókuszáltak a Levi’s Stadion színpadán. A spanyol nyelven zajló szertartáson a hivatalos ceremóniamester férjnek és feleségnek nyilvánította a párt, miközben több tízmillió néző követte élőben a megható pillanatot – írj a SkyNews.

A Super Bowl esküvő pillanata, amikor a pár a félidei show közepén, több tízmillió néző előtt mondta ki az igent Fotó: JOSH EDELSON / AFP

Super Bowl esküvő – valódi ceremónia a félidei show közepén

Az esküvő után a friss házasok félreálltak, ekkor lépett elő Lady Gaga, valamint a Los Sobrinos nevű zenekar, akik korábban Bad Bunny munkáiban is közreműködtek. Gaga élőben adta elő a Die With A Smile című dalt, miközben a pár tortát vágott, majd Bad Bunny Baile Inolvidable című számára táncolt.

A show után Bad Bunny képviselője megerősítette: a Super Bowl esküvő jogilag is érvényes volt.

A pár eredetileg meghívta az előadót a saját esküvőjére, ő azonban azt javasolta, hogy inkább legyenek a félidei műsor részei. Az énekes tanúként aláírta a házassági anyakönyvi kivonatot is.

Ez volt az első olyan Super Bowl félidei show, amely teljes egészében spanyol nyelven zajlott. A díszlet és a zenei elemek Puerto Rico kultúráját ünnepelték, a Super Bowl esküvő pedig ennek az üzenetnek az érzelmi csúcspontja lett.

A jelenet pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát. Egy hozzászóló így fogalmazott:

„Képzeld el, amikor 80 évesen meséled az unokáidnak, hogy a Super Bowlon volt az esküvőd.”

A műsort élesen bírálta Donald Trump, aki „Amerika nagyságát sértőnek” nevezte a produkciót, és kifogásolta a spanyol nyelvű előadást. Megjegyzései újra reflektorfénybe helyezték az Egyesült Államok nyelvhasználatáról szóló politikai vitákat.

Elképesztő képeken a Super Bowl borzalmas félidei show-ja – galéria

Mint ismert, a Seattle Seahawks nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, a 60. Super Bowlt, miután a vasárnapi összecsapáson 29-13-ra győzte le a New England Patriots együttesét, így 2015 után, története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát. A spanyol ajkú Bad Bunny volt az idei Super Bowl félidei show-jának a főszereplője, aki nem aratott osztatlan sikert.