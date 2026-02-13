Óriási balhé: a svájci bártulajdonos az áldozatok hozzátartozóival találkozott

Csütörtökön kihallgatáson jelentek meg a Crans-Montana síközpont Le Constellation nevű bárjának tulajdonosai. A tragikus újévi svájci tűzeset áldozatainak családtagjai dühöngve lepték el az épület bejáratát, és kiabálva követeltek igazságszolgáltatást. Jessica Moretti a tömeg nyomása alatt sírva omlott össze, férje próbálta megvigasztalni, miközben többen gyilkosoknak nevezték őket. A tragédia 41 ember életét követelte, és több mint 100 sérültet hagyott maga után, így az országban és a nemzetközi sajtóban is nagy visszhangot keltett – írja a Daily Mail.

Kihallgatták a Le Constellation bár tulajdonosait a svájci tűzeset ügyében

Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

Hogyan reagált a tulajdonos a svájci tűz okozta felháborodásra?

A tulajdonosok a nyilvánosság előtt is vállalták a felelősséget, a Moretti pár kihallgatásakor Jacques így fogalmazott:

Ha fizetnünk kell, fizetünk. Nem a maffia vagyunk; dolgozók vagyunk. Kiderítjük az igazságot.”

Jessica Moretti könnyek között beszélt az áldozatok családjával való találkozásról, és hangsúlyozta, hogy kész minden kérdésre válaszolni. Elmondta: a tűz éjszakáján reflexszerűen próbált a riasztással és az evakuálással segíteni, hiszen maga is tűzoltó családból származik.

Mi vezetett a szilveszteri tragédiához?

A kihallgatások során kiderült, hogy a klub személyzetét nem képezték tűzvédelmi helyzetek kezelésére, és nem tartottak evakuációs gyakorlatokat. A fiatal személyzet egyik tagja, a 24 éves Cyane Panine, egy pezsgősüveg tűzijáték-kísérletével közvetve hozzájárult a tűz kirobbanásához. A mennyezet gyúlékony habja pillanatok alatt lángra kapott, ami gyorsan elterjedt a klub belső terében.

Milyen jogi következményekkel néznek szembe a tulajdonosok?

A francia pár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás miatt folyik büntetőeljárás. Ha bűnösnek találják őket, akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak.

Újabb halálos áldozata van a svájci tűzesetnek

A hatóságok közlése szerint egy 18 éves svájci fiatal január 31-én halt meg egy zürichi kórházban. A sérültet a szilveszteri éjszakán történt tűzeset után szállították kórházba, állapota azonban az orvosi ellátás ellenére sem javult.