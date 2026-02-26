Ekkora kártérítést biztosítanak a svájci tűzesetben meghalt fiatalok rokonainak

Szilveszter éjszakáján tragédia történt Crans-Montana síüdülőhelyen: a svájci tűzeset 41 ember életét követelte. A svájci kormány most 50 000 frankos (kb. 22,5 millió forint) egyszeri kifizetést biztosít minden sérültnek és az elhunytak családjának, kiegészítve a helyi kormány korábban nyújtott 10 000 frankos (kb. 4,5 millió forint) sürgősségi segélyét – írja a BBC.

Kártérítést kapnak a kormánytól a svájci tűzeset sérültjei és a halálos áldozatok családjai

Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

Svájci tűzeset: a kormány kártérítést biztosít

A Le Constellation bár alagsorában keletkezett tűz feltehetőleg a pezsgősüvegekre rögzített szikrázó pirotechnika és a hangszigetelő hab reakciója miatt tört ki.

A bár zsúfolásig tele volt vendégekkel, többségük fiatal: a halálos áldozatok közül nyolcan 16 év alattiak voltak. Jelenleg 58 embert kezelnek súlyos égési sérülésekkel.

Guy Parmelin svájci elnök és Beat Jans pénzügyminiszter hangsúlyozták, hogy az egyszeri kifizetés gyors, bürokráciamentes segítséget nyújt az érintetteknek. Emellett a szövetségi kormány akár 20 millió frank (kb. 9 milliárd forint) támogatást is biztosít, és segíti az egyeztetéseket az áldozatok, a hatóságok és a biztosítók között a kártérítési megállapodások érdekében.

A helyi hatóságok elismerték, hogy a bár öt éve nem esett át biztonsági ellenőrzésen.

A tulajdonosokat, Jacques és Jessica Morettit, gondatlan emberöléssel, testi sértéssel és gondatlan gyújtogatással vádolják. Büntetőeljárás indult a község közbiztonsági vezetője és egy volt tűzvédelmi ellenőr ellen is. Parmelin hangsúlyozta, hogy a kormány osztozik az áldozatok és családjaik vágyában az igazság feltárására és a felelősségre vonásra.

Így borult lángba a plafon – döbbenetes felvétel került elő a 41 életet követelő svájci tűzesetről

Új, sokkoló videó került nyilvánosságra. A 41 ember életét követelő svájci tűzesetről készült felvétel egy eddig nem látott szögből mutatja meg azt a végzetes pillanatot, amikor egy pincérnő pezsgősüvegre erősített csillagszórókkal a mennyezet felé emelte a kezét, és a plafon azonnal lángra kapott.

Svájci tűzeset: hazudik a tulajdonos? Túlélők fedték fel, mi történt valójában

Újabb részletek láttak napvilágot a január eleji, halálos kimenetelű svájci tűzeset kapcsán. Túlélők vallomásai szerint a leégett szórakozóhely egyik tulajdonosa a káosz közepette elmenekült a helyszínről, miközben a klubban rekedt emberek menekülési lehetőségei erősen korlátozottak voltak.