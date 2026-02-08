Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij brutális kijelentést tett – rettegnek az emberek

Sport

Hatalmasat bukott Lindsey Vonn, helikopterrel kellett kórházba vinni – videó

tűzvész

Hihetetlen! Újabb pokoli tűzvész Svájcban – mutatjuk a döbbenetes részleteket!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sosem ér véget a tragédia. Több mint egy hónappal a svájci tűzeset után ismét felcsaptak a lángok. Ezúttal a szilveszteri tragédia emlékhelyét lepték el a pokoli lángok, 2026. február 8-án, vasárnap reggel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzvészáldozatSvájctragédia

Tűz ütött ki vasárnap reggel Svájcban, a crans-montanai tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen – közölte a svájci rendőrség az X-en.

Tűz ütött ki a szilveszteri tűzvész áldozatainak emlékhelyén Svájcban
Tűz ütött ki a szilveszteri tűzvész áldozatainak emlékhelyén Svájcban (a képen a tűzeset látható)
Fotó: @Tyroneking36852 / AFP

Tűz ütött ki a szilveszteri tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen Svájcban

A tájékoztatás szerint a tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miként csaphattak fel a lángok.

A Le Constellation bárban történt, 41 emberéletet követelő tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban az odalátogatók gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el. 

A 41 halálos áldozat mellett mintegy 80 – részben súlyos égési sebeket kapott, zömében fiatal – sérültje is van. Utóbbiak közül több mint öt héttel a tragédia után még mindig a kórházak intenzív osztályain szorulnak ápolásra – írja az MTI.

Sokkoló részletek és fejlemények a svájci tűzesetről

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!