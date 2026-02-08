Hihetetlen! Újabb pokoli tűzvész Svájcban – mutatjuk a döbbenetes részleteket!

Tűz ütött ki vasárnap reggel Svájcban, a crans-montanai tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen – közölte a svájci rendőrség az X-en.
Tűz ütött ki a szilveszteri tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen Svájcban
A tájékoztatás szerint a tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miként csaphattak fel a lángok.
A Le Constellation bárban történt, 41 emberéletet követelő tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban az odalátogatók gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el.
A 41 halálos áldozat mellett mintegy 80 – részben súlyos égési sebeket kapott, zömében fiatal – sérültje is van. Utóbbiak közül több mint öt héttel a tragédia után még mindig a kórházak intenzív osztályain szorulnak ápolásra – írja az MTI.
Sokkoló részletek és fejlemények a svájci tűzesetről
- Megrázó részletek kerültek napvilágra a tragédiába fulladt újévi ünneplésről. A svájci tűzeset során a felújított lépcső összeomlott, több tucat ember rekedt az alagsorban.
- Egy hónappal a gyilkos tűzvész után még mindig vannak áldozatai a rémisztő tragédiának.
- A svájci tűzvész kapcsán a hatóságok őrizetbe vettek egy gyanúsítottat. A tragédia Svájcot is megrázta, országos gyásznapot rendeltek el.