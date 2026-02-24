Így borult lángba a plafon – döbbenetes felvétel került elő a 41 életet követelő svájci tűzesetről

A tragédia január 1-jén történt a síparadicsomként ismert Crans-Montana üdülőhelyen, a Le Constellation nevű éjszakai klubban. A svájci tűzesetben 41-en meghaltak, 115-en megsérültek.
Sokkoló felvétel a svájci tűzesetről
A felvételen jól látszik: a zsúfolásig telt, alagsori klubban fiatalok táncolnak és ünnepelnek. Egy sisakot viselő pincérnőt egy férfi a vállán visz körbe a teremben. A nő pezsgőt tart a kezében, amelyből égő csillagszórók szórják a szikrákat. Amikor felemeli a palackot a viszonylag alacsony, felfújható mennyezet közelébe, a szigetelés gyakorlatilag azonnal meggyullad. A lángok villámgyorsan végigfutnak a plafonon, írja a Daily Mail.
A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy a pincérnő nem áll meg – tovább halad a tömegen keresztül, miközben a közönség nagy része háttal áll a fejük felett terjedő tűznek. Sokan eleinte azt sem értik, mi történik. Ez lehet az első magyarázat arra, miért nem kezdtek azonnal menekülni.
A szemtanúk szerint pillanatok alatt sűrű, fullasztó füst töltötte meg a helyiséget. Emberek égtek, mások megfulladtak a kijárat felé vezető pánikszerű menekülés közben. A felvételeken látható, ahogy a fiatalok egymást taposva próbálnak kijutni az ajtón, miközben többen még mindig a telefonjukkal rögzítik az eseményeket. Sikolyok, káosz, kétségbeesett kiabálás – a túlélők szerint valódi rémálom volt.
Büntetőeljárás a tulajdonosok ellen
A svájci ügyészek büntetőeljárást indítottak a klub tulajdonosai, Jacques és Jessica Moretti ellen. A házaspár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és gyújtogatás gyanúja miatt nyomoznak. Ha bűnösnek találják őket, akár 20 év börtönt is kaphatnak. A Moretti házaspár tagadja a felelősséget, és a tüzet okozó pincérnőre – aki szintén meghalt a lángokban – próbálják hárítani a felelősséget.
Kiszivárgott jegyzőkönyvek szerint a pezsgős-csillagszórós bemutató „Cyane show-ja” volt.
Nem tiltottam meg neki. Nem figyelmeztettem külön a biztonsági előírásokra. Nem láttuk a veszélyt
– mondta Jacques Moretti az ügyészeknek.
Jessica Moretti pedig azt állította:
Ha a legkisebb kockázatot is sejtettem volna, azonnal megtiltom. Tíz év alatt soha nem gondoltam, hogy ebből baj lehet.
A vallomása során elismerte, hogy a személyzet nem kapott tűzvédelmi kiképzést, és evakuációs gyakorlatokat sem tartottak.
Feldühödött szülők ostromolták meg őket
A meghallgatások Sion városában zajlanak, ahol a gyászoló hozzátartozók szó szerint körbevették az ügyészség épületét. A feldühödött tömeg „gyilkosoknak” nevezte a tulajdonosokat. Egy zokogó apa azt kiabálta: „Megölted a fiamat! Negyven embert öltetek meg! Fizetni fogtok!”
A 17 éves áldozat, Trystan családja is jelen volt. Öccse és húga azt követelték, hogy Jessica Moretti nézzen a szemükbe és kérjen bocsánatot. „Nem fogunk megbocsátani. Nem fogunk felejteni” – mondta az édesanya.
A káosz közepette Jacques Moretti így reagált:
Ha fizetnünk kell, fizetni fogunk. Nem vagyunk maffia, dolgozó emberek vagyunk. Felelősséget vállalunk, és az igazságot keressük.
Biztonsági hiányosságok és lezárt kijáratok?
A francia házaspár azt állítja, hogy a fiatal alkalmazottak okozták a tüzet, sőt egy menekülési útvonal eltorlaszolásával is vádolják őket.
Az ügyészség most azt vizsgálja:
- megfelelt-e a klub a tűzvédelmi előírásoknak,
- miért nem volt megfelelő személyzeti képzés,
- működtek-e a vészkijáratok,
- és ki engedélyezte a csillagszórós show-t a gyúlékony mennyezet alatt.
A most előkerült videó új, akár kulcsfontosságú bizonyíték lehet az eljárásban.
Folyik a nyomozás a svájci La Constellation bárban szilveszterkor kitört halálos tűz miatt. A tulajdonos házaspár továbbra sem vállalja a felelősséget a svájci tűzeset kialakulásáért, szerintük a pincérnő okozta a tragédiát.