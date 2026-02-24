Hírlevél
Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Trump fia nem kertelt a luxizó ukránokkal kapcsolatban

pincérnő

Így borult lángba a plafon – döbbenetes felvétel került elő a 41 életet követelő svájci tűzesetről

Új, sokkoló videó került nyilvánosságra. A 41 ember életét követelő svájci tűzesetről készült felvétel egy eddig nem látott szögből mutatja meg azt a végzetes pillanatot, amikor egy pincérnő pezsgősüvegre erősített csillagszórókkal a mennyezet felé emelte a kezét, és a plafon azonnal lángra kapott.
A tragédia január 1-jén történt a síparadicsomként ismert Crans-Montana üdülőhelyen, a Le Constellation nevű éjszakai klubban. A svájci tűzesetben 41-en meghaltak, 115-en megsérültek.

svájci tűzeset
A svájci tűzesetben 41-en vesztették életüket – Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

Sokkoló felvétel a svájci tűzesetről

A felvételen jól látszik: a zsúfolásig telt, alagsori klubban fiatalok táncolnak és ünnepelnek. Egy sisakot viselő pincérnőt egy férfi a vállán visz körbe a teremben. A nő pezsgőt tart a kezében, amelyből égő csillagszórók szórják a szikrákat. Amikor felemeli a palackot a viszonylag alacsony, felfújható mennyezet közelébe, a szigetelés gyakorlatilag azonnal meggyullad. A lángok villámgyorsan végigfutnak a plafonon, írja a Daily Mail.

A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy a pincérnő nem áll meg – tovább halad a tömegen keresztül, miközben a közönség nagy része háttal áll a fejük felett terjedő tűznek. Sokan eleinte azt sem értik, mi történik. Ez lehet az első magyarázat arra, miért nem kezdtek azonnal menekülni.

A szemtanúk szerint pillanatok alatt sűrű, fullasztó füst töltötte meg a helyiséget. Emberek égtek, mások megfulladtak a kijárat felé vezető pánikszerű menekülés közben. A felvételeken látható, ahogy a fiatalok egymást taposva próbálnak kijutni az ajtón, miközben többen még mindig a telefonjukkal rögzítik az eseményeket. Sikolyok, káosz, kétségbeesett kiabálás – a túlélők szerint valódi rémálom volt.

Büntetőeljárás a tulajdonosok ellen

A svájci ügyészek büntetőeljárást indítottak a klub tulajdonosai, Jacques és Jessica Moretti ellen. A házaspár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és gyújtogatás gyanúja miatt nyomoznak. Ha bűnösnek találják őket, akár 20 év börtönt is kaphatnak. A Moretti házaspár tagadja a felelősséget, és a tüzet okozó pincérnőre – aki szintén meghalt a lángokban – próbálják hárítani a felelősséget.

Kiszivárgott jegyzőkönyvek szerint a pezsgős-csillagszórós bemutató „Cyane show-ja” volt.

Nem tiltottam meg neki. Nem figyelmeztettem külön a biztonsági előírásokra. Nem láttuk a veszélyt

 – mondta Jacques Moretti az ügyészeknek.

Jessica Moretti pedig azt állította:

Ha a legkisebb kockázatot is sejtettem volna, azonnal megtiltom. Tíz év alatt soha nem gondoltam, hogy ebből baj lehet.

A vallomása során elismerte, hogy a személyzet nem kapott tűzvédelmi kiképzést, és evakuációs gyakorlatokat sem tartottak.

Feldühödött szülők ostromolták meg őket

A meghallgatások Sion városában zajlanak, ahol a gyászoló hozzátartozók szó szerint körbevették az ügyészség épületét. A feldühödött tömeg „gyilkosoknak” nevezte a tulajdonosokat. Egy zokogó apa azt kiabálta: „Megölted a fiamat! Negyven embert öltetek meg! Fizetni fogtok!”

A 17 éves áldozat, Trystan családja is jelen volt. Öccse és húga azt követelték, hogy Jessica Moretti nézzen a szemükbe és kérjen bocsánatot. „Nem fogunk megbocsátani. Nem fogunk felejteni” – mondta az édesanya.

A káosz közepette Jacques Moretti így reagált:

Ha fizetnünk kell, fizetni fogunk. Nem vagyunk maffia, dolgozó emberek vagyunk. Felelősséget vállalunk, és az igazságot keressük.

Biztonsági hiányosságok és lezárt kijáratok?

A francia házaspár azt állítja, hogy a fiatal alkalmazottak okozták a tüzet, sőt egy menekülési útvonal eltorlaszolásával is vádolják őket.

Az ügyészség most azt vizsgálja:

  • megfelelt-e a klub a tűzvédelmi előírásoknak,
  • miért nem volt megfelelő személyzeti képzés,
  • működtek-e a vészkijáratok,
  • és ki engedélyezte a csillagszórós show-t a gyúlékony mennyezet alatt.

A most előkerült videó új, akár kulcsfontosságú bizonyíték lehet az eljárásban. 

Megdöbbentő: őt okolja a svájci bár tulajdonosa a halálos tűz miatt

Folyik a nyomozás a svájci La Constellation bárban szilveszterkor kitört halálos tűz miatt. A tulajdonos házaspár továbbra sem vállalja a felelősséget a svájci tűzeset kialakulásáért, szerintük a pincérnő okozta a tragédiát.

 

