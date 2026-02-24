Így borult lángba a plafon – döbbenetes felvétel került elő a 41 életet követelő svájci tűzesetről

A tragédia január 1-jén történt a síparadicsomként ismert Crans-Montana üdülőhelyen, a Le Constellation nevű éjszakai klubban. A svájci tűzesetben 41-en meghaltak, 115-en megsérültek.

A svájci tűzesetben 41-en vesztették életüket – Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

Sokkoló felvétel a svájci tűzesetről

A felvételen jól látszik: a zsúfolásig telt, alagsori klubban fiatalok táncolnak és ünnepelnek. Egy sisakot viselő pincérnőt egy férfi a vállán visz körbe a teremben. A nő pezsgőt tart a kezében, amelyből égő csillagszórók szórják a szikrákat. Amikor felemeli a palackot a viszonylag alacsony, felfújható mennyezet közelébe, a szigetelés gyakorlatilag azonnal meggyullad. A lángok villámgyorsan végigfutnak a plafonon, írja a Daily Mail.

A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy a pincérnő nem áll meg – tovább halad a tömegen keresztül, miközben a közönség nagy része háttal áll a fejük felett terjedő tűznek. Sokan eleinte azt sem értik, mi történik. Ez lehet az első magyarázat arra, miért nem kezdtek azonnal menekülni.

A szemtanúk szerint pillanatok alatt sűrű, fullasztó füst töltötte meg a helyiséget. Emberek égtek, mások megfulladtak a kijárat felé vezető pánikszerű menekülés közben. A felvételeken látható, ahogy a fiatalok egymást taposva próbálnak kijutni az ajtón, miközben többen még mindig a telefonjukkal rögzítik az eseményeket. Sikolyok, káosz, kétségbeesett kiabálás – a túlélők szerint valódi rémálom volt.

Büntetőeljárás a tulajdonosok ellen

A svájci ügyészek büntetőeljárást indítottak a klub tulajdonosai, Jacques és Jessica Moretti ellen. A házaspár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és gyújtogatás gyanúja miatt nyomoznak. Ha bűnösnek találják őket, akár 20 év börtönt is kaphatnak. A Moretti házaspár tagadja a felelősséget, és a tüzet okozó pincérnőre – aki szintén meghalt a lángokban – próbálják hárítani a felelősséget.

Kiszivárgott jegyzőkönyvek szerint a pezsgős-csillagszórós bemutató „Cyane show-ja” volt.

Nem tiltottam meg neki. Nem figyelmeztettem külön a biztonsági előírásokra. Nem láttuk a veszélyt

– mondta Jacques Moretti az ügyészeknek.