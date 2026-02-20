Svájci tűzeset: hazudik a tulajdonos? Túlélők fedték fel, mi történt valójában

A svájci tűzeset 2026. január 1-jén történt a Valaisban található Crans-Montana síparadicsomban, ahol a Le Constellation nevű éjszakai klubban pusztító tűz következtében 41 ember vesztette életét, további 115-en pedig megsérültek. Az ügyet vizsgáló hatóságok szerint a lángok percek alatt eluralták az épületet, miközben a vendégek többsége nem tudta, hogyan kellene reagálnia vészhelyzetben.

A svájci tűzeset helyszíne 2026. január 1-jén

Svájci tűzeset: súlyos vádak a klub tulajdonosai ellen

Több túlélő tanúvallomása ellentmond annak az állításnak, miszerint Jessica Moretti, a klub társtulajdonosa a helyszínen maradt volna segíteni.

Beszámolók szerint a nő elhagyta az épületet,

miközben az ügyészség szerint a vészkijáratok egy része zárva volt, a poroltókat nem használták, és a személyzet nem kapott megfelelő tűzvédelmi képzést.

A Le Constellation bár tulajdonosai, Jacques Moretti (balra) és Jessica Moretti aki a szemtanúk beszámolói szerint elmenekült a helyszínről

A hatóságok vizsgálják azt is, hogy a tüzet egy látványelemként használt pezsgős bemutató indította-e el, amely során égő szikrákat alkalmaztak a bár alagsorában. A mennyezetet borító, rendkívül gyúlékony szigetelőanyag miatt a lángok gyorsan terjedtek. A klub tulajdonosai a felelősséget egy fiatal pincérnőre hárítják, aki maga is életét vesztette a tűzben, ezt azonban az áldozat családja és több tanú is határozottan cáfolja.

A tragédia mély felháborodást váltott ki Svájc-szerte. Az áldozatok hozzátartozói többször is nyilvánosan szembesítették a klubvezetőket, igazságot és felelősségre vonást követelve.

A francia tulajdonos házaspár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás miatt folyik büntetőeljárás, amelynek végkimenetele akár 20 év szabadságvesztés is lehet.

A svájci tűzeset mára az ország egyik legsúlyosabb szórakozóhelyi tragédiájává vált, és komoly kérdéseket vet fel a tűzbiztonsági előírások betartásáról, valamint a vendéglátóhelyek felelősségéről.

