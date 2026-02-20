Svájci tűzeset: hazudik a tulajdonos? Túlélők fedték fel, mi történt valójában

Hírlevél
Újabb részletek láttak napvilágot a január eleji, halálos kimenetelű svájci tűzeset kapcsán. Túlélők vallomásai szerint a leégett szórakozóhely egyik tulajdonosa a káosz közepette elmenekült a helyszínről, miközben a klubban rekedt emberek menekülési lehetőségei erősen korlátozottak voltak.
A svájci tűzeset 2026. január 1-jén történt a Valaisban található Crans-Montana síparadicsomban, ahol a Le Constellation nevű éjszakai klubban pusztító tűz következtében 41 ember vesztette életét, további 115-en pedig megsérültek. Az ügyet vizsgáló hatóságok szerint a lángok percek alatt eluralták az épületet, miközben a vendégek többsége nem tudta, hogyan kellene reagálnia vészhelyzetben.

A svájci tűzeset helyszíne 2026. január 1-jén Funeral service vehicles arrive near the bar Le Constellation where a fire ripped through the venue during New Year's Eve celebrations in Crans-Montana, on January 1, 2026. Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire ripped through a crowded bar in the luxury Swiss ski resort of Crans-Montana, Swiss police said on January 1, 2026. Police, firefighters and rescuers rushed to the popular resort, which is set to host the Ski World Cup from January 30, after the fire broke out in the early hours of New Year's Day. (Photo by MAXIME SCHMID / AFP)
A svájci tűzeset helyszíne 2026. január 1-jén
Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

Svájci tűzeset: súlyos vádak a klub tulajdonosai ellen

Több túlélő tanúvallomása ellentmond annak az állításnak, miszerint Jessica Moretti, a klub társtulajdonosa a helyszínen maradt volna segíteni. 

Beszámolók szerint a nő elhagyta az épületet, 

miközben az ügyészség szerint a vészkijáratok egy része zárva volt, a poroltókat nem használták, és a személyzet nem kapott megfelelő tűzvédelmi képzést.

Owners of Le Constellation bar Jacques Moretti (L) and Jessica Moretti arrive for a hearing at the Office of the public prosecutor of the Canton of Valais, in Sion, on January 9, 2026. The French couple, facing charges of manslaughter by negligence, bodily harm by negligence and arson by negligence, have been called in for questioning after 40 people, most of them teenagers, were killed, while 116 were injured in a fire that ripped through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana on New Year's Eve. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
A Le Constellation bár tulajdonosai, Jacques Moretti (balra) és Jessica Moretti aki a szemtanúk beszámolói szerint elmenekült a helyszínről
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A hatóságok vizsgálják azt is, hogy a tüzet egy látványelemként használt pezsgős bemutató indította-e el, amely során égő szikrákat alkalmaztak a bár alagsorában. A mennyezetet borító, rendkívül gyúlékony szigetelőanyag miatt a lángok gyorsan terjedtek. A klub tulajdonosai a felelősséget egy fiatal pincérnőre hárítják, aki maga is életét vesztette a tűzben, ezt azonban az áldozat családja és több tanú is határozottan cáfolja.

A tragédia mély felháborodást váltott ki Svájc-szerte. Az áldozatok hozzátartozói többször is nyilvánosan szembesítették a klubvezetőket, igazságot és felelősségre vonást követelve. 

A francia tulajdonos házaspár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás miatt folyik büntetőeljárás, amelynek végkimenetele akár 20 év szabadságvesztés is lehet.

Az ügy fejleményeiről a Daily Mail számolt be.

A svájci tűzeset mára az ország egyik legsúlyosabb szórakozóhelyi tragédiájává vált, és komoly kérdéseket vet fel a tűzbiztonsági előírások betartásáról, valamint a vendéglátóhelyek felelősségéről.

