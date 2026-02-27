Svédország meghökkentő bejelentést tett – az atomfegyverekről van szó

Hírlevél
Svédországban lehetővé válhat nukleáris fegyverek telepítése, ha a királyságban hadiállapotot hirdetnek. Svédország védelmi minisztere hangsúlyozta, hogy minden lépést a lakosság biztonsága és a nemzet túlélése érdekében tesznek.
Svédország lehetővé teszi a nukleáris fegyverek elhelyezését a területén, amennyiben hadiállapot hirdetnek – jelentette be Poul Johnson a Sveriges Radio szerint. "Ha háború tör ki, természetesen mindenre felkészülünk, ami Svédország túlélését és a svéd polgárok biztonságát szolgálja" – tette hozzá.

Svédország nukleáris fegyverek telepítésére készül: haditörvény esetén minden lehetőség adott
Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Később Mikael Claesson, a svéd hadsereg főparancsnoka azt hangsúlyozta, hogy Európának saját nukleáris elrettentő potenciált kell kialakítania. "Amíg léteznek nukleáris fegyverek, amelyek fenyegetik létünket, gondolnunk kell a megfelelő elrettentő és valós védelmi képesség létrehozására" – mondta a katonai vezető.

Megírtuk, hogy pénteken Biztonsági incidens történt a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozó svédországi látogatása alatt: a svédek lelőtték az Öresund térségében felbukkant feltehetően orosz drónt, amely megközelítette a hadihajót. A svéd fegyveres erők vizsgálatot indítottak az eset kapcsán, és a védelmi miniszter szerint minden jel arra utal, hogy a drón kapcsolódik egy orosz katonai hajóhoz. 

 

