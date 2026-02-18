Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drog, orgia, coming soon – mi minden derül ki még Magyar Péterről?

Ezt látnia kell!

Ránk rúgja az ajtót az időjárás: ez a jelenség teheti tönkre a 2026-os évünket

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney most a férfiakat célozza meg – eddig a nőket részesítette előnyben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új irányba vitte fehérneműmárkáját Sydney Sweeney: ezúttal a férfiakat is bevonja a játékba. Az „Eufória” sztárja, a 28 éves Sydney Sweeney bemutatta a Syrn legfrissebb, Midnight Snack névre keresztelt kollekcióját, amely már nemcsak a nőket célozza, a darabok uniszex fazonban érkeznek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydney Sweeneyfehérneműcégférfi

A felvételen Sydney Sweeney egy pickup platóján ülve pózol a Better On You Unisex Button-Down Shirt nevű, 89 dolláros ingben, kezében pedig a hozzá illő bokszeralsót tartja – számolt be a Page Six.

Sydney Sweeney márkája a férfiak felé nyit – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto
Sydney Sweeney márkája a férfiak felé nyit
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A kampány üzenete egyértelmű: ezúttal mindenki találhat magának valót a kínálatban.

Most a fiúkat is megkínáljuk ezzel a kollekcióval

 – mondta a színésznő abban a videóban, amelyet a márka pénteken tett közzé. A felvételen egy pickup platóján ülve pózol a Better On You Unisex Button-Down Shirt nevű, 89 dolláros (29 ezer forintos) ingben, kezében pedig a hozzá illő bokszeralsót tartja. 

A kampány üzenete egyértelmű: ezúttal mindenki találhat magának valót a kínálatban.

A Midnight Snack a Syrn harmadik kollekciója a január 28-i indulás óta. A csipkés, merészebb Seductress-vonal órák alatt kifogyott, később újra is kellett készletezni, míg a Romantic kapszulakollekció február elején debütált. Az új drop azonban teljesen más hangulatot képvisel: eltűntek a harisnyatartók és a domináns csipkék, helyettük pamut szettek, oversized ingek és kényelmes boxeralsók kerültek a középpontba.

A márka szerint ezek a darabok „elég kényelmesek egy spontán kalandhoz, és elég cukik a másnap reggelhez is”. Sweeney úgy fogalmazott: nincs is jobb a barátunk pólójánál, ezért olyan darabokat akart tervezni, amelyek puhák, nagyok és otthonos érzést adnak, csak éppen mindenkinek.

A váltás azért is figyelemre méltó, mert a színésznő korábban többször is visszaszólt azoknak, akik szerint a márka a férfitekintet kiszolgálására épül. Sweeney hangsúlyozta: a Syrn olyan fehérnemű, amit „magadért viselsz, magyarázkodás és bocsánatkérés nélkül”.

A Playful névre keresztelt irány első darabjait már a múlt héten belengette egy kaotikus Instagram-videóban, amelyben két barátnőjével egy éjjelnappaliban randalíroznak: nassolnivalókat dobálnak, buborékot fújnak a biztonsági kamerába, majd Syrn melltartókra és boxerekre vetkőznek. A kampányfotók is ezt a játékos energiát hozzák: az egyik képen Sweeney mosolyogva pózol egy bő szabású ingben és pamut alsóban, a másikon pedig egy férfimodell mellett guggol, miközben egy kézi szkennerrel olvassa le a derekán lévő vonalkódot.

Őrülten szexi fotósorozat készült Sydney Sweeney-ről!

A színésznő korábban nyíltan beszélt függetlenségéről, elvárásairól és azokról a határokról, amelyeket nem hajlandó átlépni a szerelem kedvéért.

Sydney Sweeney a New York-i tőzsdén tűnt fel

Nagy megtiszteltetés érte Sydney Sweeney-t: a népszerű színésznő nyitotta meg a kereskedést a New York-i tőzsdén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!