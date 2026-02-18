Sydney Sweeney most a férfiakat célozza meg – eddig a nőket részesítette előnyben

A felvételen Sydney Sweeney egy pickup platóján ülve pózol a Better On You Unisex Button-Down Shirt nevű, 89 dolláros ingben, kezében pedig a hozzá illő bokszeralsót tartja – számolt be a Page Six.

Sydney Sweeney márkája a férfiak felé nyit

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Most a fiúkat is megkínáljuk ezzel a kollekcióval

– mondta a színésznő abban a videóban, amelyet a márka pénteken tett közzé. A felvételen egy pickup platóján ülve pózol a Better On You Unisex Button-Down Shirt nevű, 89 dolláros (29 ezer forintos) ingben, kezében pedig a hozzá illő bokszeralsót tartja.

A kampány üzenete egyértelmű: ezúttal mindenki találhat magának valót a kínálatban.

A Midnight Snack a Syrn harmadik kollekciója a január 28-i indulás óta. A csipkés, merészebb Seductress-vonal órák alatt kifogyott, később újra is kellett készletezni, míg a Romantic kapszulakollekció február elején debütált. Az új drop azonban teljesen más hangulatot képvisel: eltűntek a harisnyatartók és a domináns csipkék, helyettük pamut szettek, oversized ingek és kényelmes boxeralsók kerültek a középpontba.

A márka szerint ezek a darabok „elég kényelmesek egy spontán kalandhoz, és elég cukik a másnap reggelhez is”. Sweeney úgy fogalmazott: nincs is jobb a barátunk pólójánál, ezért olyan darabokat akart tervezni, amelyek puhák, nagyok és otthonos érzést adnak, csak éppen mindenkinek.

A váltás azért is figyelemre méltó, mert a színésznő korábban többször is visszaszólt azoknak, akik szerint a márka a férfitekintet kiszolgálására épül. Sweeney hangsúlyozta: a Syrn olyan fehérnemű, amit „magadért viselsz, magyarázkodás és bocsánatkérés nélkül”.

A Playful névre keresztelt irány első darabjait már a múlt héten belengette egy kaotikus Instagram-videóban, amelyben két barátnőjével egy éjjelnappaliban randalíroznak: nassolnivalókat dobálnak, buborékot fújnak a biztonsági kamerába, majd Syrn melltartókra és boxerekre vetkőznek. A kampányfotók is ezt a játékos energiát hozzák: az egyik képen Sweeney mosolyogva pózol egy bő szabású ingben és pamut alsóban, a másikon pedig egy férfimodell mellett guggol, miközben egy kézi szkennerrel olvassa le a derekán lévő vonalkódot.