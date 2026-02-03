Hírlevél
sydney sweeney

Ezért kattint most mindenki Sydney Sweeneyre

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Újra róla beszél az internet: Sydney Sweeney ezúttal nem egy filmszereppel, hanem saját fehérneműmárkájával kavarta fel az állóvizet. Sydney Sweeney fehérneműmárkája letarolta a közösségi médiát.
sydney sweeneyinternethollywoodközösségi médiainstagramszínésznő

Sydney Sweeney új márkája, a Syrn egy rövid, érzéki hangulatú videóval mutatkozott be, amely pillanatok alatt vírusként terjedt. A színésznő fekete csipkés szettben tűnik fel a klipben, miközben egy egyszerű, mégis sokat sejtető üzenettel jelzi a hivatalos rajtot.

American actress and producer Sydney Sweeney wearing a fully custom Galia Lahav gown with Jacob & Co. high jewelry arrives at the Los Angeles Premiere Of Lionsgate's 'The Housemaid' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on December 15, 2025 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Sydney Sweeney fehérneműmárkájának első előzetese pillanatok alatt bejárta az internetet.
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Miért robbant ekkorát Sydney Sweeney új márkája?

A bemutatóvideó nem lépi át a határokat, mégis pontosan azt a magabiztos, játékosan szexi hangulatot hozza, amelyet Sydney Sweeney rajongói imádnak. A tudatosan felépített kampány, a minimalista üzenet és a színésznő személyes jelenléte együtt olyan hatást váltott ki, amely ritka még Hollywoodban is.

A közösségi médiában percek alatt elindultak a találgatások, kommentáradat és megosztások – sokan már most biztosra veszik, hogy a Syrn az év egyik legjobban induló celebbrandje lehet.

