Ezért kattint most mindenki Sydney Sweeneyre

Sydney Sweeney új márkája, a Syrn egy rövid, érzéki hangulatú videóval mutatkozott be, amely pillanatok alatt vírusként terjedt. A színésznő fekete csipkés szettben tűnik fel a klipben, miközben egy egyszerű, mégis sokat sejtető üzenettel jelzi a hivatalos rajtot.

Sydney Sweeney fehérneműmárkájának első előzetese pillanatok alatt bejárta az internetet.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Miért robbant ekkorát Sydney Sweeney új márkája?

A bemutatóvideó nem lépi át a határokat, mégis pontosan azt a magabiztos, játékosan szexi hangulatot hozza, amelyet Sydney Sweeney rajongói imádnak. A tudatosan felépített kampány, a minimalista üzenet és a színésznő személyes jelenléte együtt olyan hatást váltott ki, amely ritka még Hollywoodban is.

A közösségi médiában percek alatt elindultak a találgatások, kommentáradat és megosztások – sokan már most biztosra veszik, hogy a Syrn az év egyik legjobban induló celebbrandje lehet.