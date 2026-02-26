Sydney Sweeney csipkés melltartóban jelentette be nagy visszatérését

A Daily Mail megjegyzi, hogy Sydney Sweeney merész, mégis játékos szettje azonnal beindította a kommentcunamit. „Minden reménykedő Romantikusnak: a Somewhere Only We Know kollekció hivatalosan is újra raktáron!” – írta a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben.

Sydney Sweeney

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeneynek még a fiú szabású alsó is jól áll

A fotókon a sztár egy halványkék, kigombolt pamutingben látható, amely alól kivillan csipkés melltartója, hozzá pedig farmer és fiú szabású alsó társult. A merész, mégis játékos szett azonnal beindította a kommentcunamit.

Az Euphoria sorozat színésznője hónap elején már jelezte, hogy a kollekció „órák alatt elfogyott”, és akkor megígérte: dolgoznak az utánpótláson. A jelek szerint a rajongók türelme most meghozta gyümölcsét.

Sweeney nem bízta a véletlenre a márka bevezetését: látványos, szexi fotókkal promotálta a darabokat, sőt egy figyelemfelkeltő akciót is végrehajtott a hollywoodi felirat közelében, amiről napokig beszéltek. A márka célja, hogy felvegye a versenyt olyan óriásokkal, mint Kim Kardashian Skims brandje vagy Rihanna Savage x Fenty kollekciója. A Syrn 44 méretben, négy hangulati kategóriában – Comfy, Playful, Romantic, Seductress – kínál darabokat.

A színésznő korábban hangsúlyozta: számára kulcsfontosságú volt, hogy a fehérneműk minden testalkaton jól álljanak. „Ha én nem hordanám, nem is készíteném el” – fogalmazott.

Sydney Sweeney semmit sem takar, mindent megmutat a videóban

A szexi színésznő ismét bebizonyította, miért tartják Hollywood egyik legvonzóbb és legkarizmatikusabb sztárjának.

Ezért kattint most mindenki Sydney Sweeneyre

Újra róla beszél az internet: Sydney Sweeney ezúttal nem egy filmszereppel, hanem saját fehérneműmárkájával kavarta fel az állóvizet.