Sydney Sweeney egy szál tangában kertészkedik és rózsát villant

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
A színésznő legújabb Instagram-posztja pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi médiát. Sydney Sweeney ezúttal a Syrn új kollekciójában mutatja meg laza, szexi oldalát.
Sydney Sweeney nem hagyja lankadni a rajongók figyelmét: a legújabb Instagram-posztjában már nem csak a kamerát, hanem a kerti munkát is bevonja a divatba. A közösségi média pillanatok alatt felkapta a képeket, amelyek a színésznő fehérneműmárkája, a Syrn darabjaiban kertészkedik.

American actress and producer Sydney Sweeney wearing a fully custom Galia Lahav gown with Jacob & Co. high jewelry arrives at the Los Angeles Premiere Of Lionsgate's 'The Housemaid' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on December 15, 2025 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Sydney Sweeney új posztja ismét tarolt az Instagramon – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeney új márkája a kerti munkából is trendet csinál

A posztban a színésznő laza eleganciával mozog a szabadban, a Syrn kifinomult darabjaiban, miközben apró, mégis sokat sejtető részletek – mint a finom csipke vagy a karcsúsító szabás – kiemelik vonzerejét. A poszt azonnal beszédtémává vált a rajongók közt: a szexi, de természetes hangulat, Sydney Sweeney közvetlensége és a márka eleganciája felrobbantotta az internetet.

Ezért kattint most mindenki Sydney Sweeneyre

Újra róla beszél az internet: Sydney Sweeney ezúttal nem egy filmszereppel, hanem saját fehérneműmárkájával kavarta fel az állóvizet. Sydney Sweeney fehérneműmárkája letarolta a közösségi médiát.

Sydney Sweeney nem tud leállni, és szexibb, mint valaha

Forró pillanatokból februárban sincs hiány: a színésznő a Cosmopolitan tavaszi címlapjához készült fotózásán újabb merész anyaggal robbantott. Sydney Sweeney fekete csipkében, áttetsző szoknyában és egy szőrmés kabátkában pózolt, miközben a saját fehérneműmárkáját, a Syrnt reklámozta.

 

