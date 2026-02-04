Sydney Sweeney egy szál tangában kertészkedik és rózsát villant

Sydney Sweeney nem hagyja lankadni a rajongók figyelmét: a legújabb Instagram-posztjában már nem csak a kamerát, hanem a kerti munkát is bevonja a divatba. A közösségi média pillanatok alatt felkapta a képeket, amelyek a színésznő fehérneműmárkája, a Syrn darabjaiban kertészkedik.

Sydney Sweeney új posztja ismét tarolt az Instagramon – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeney új márkája a kerti munkából is trendet csinál

A posztban a színésznő laza eleganciával mozog a szabadban, a Syrn kifinomult darabjaiban, miközben apró, mégis sokat sejtető részletek – mint a finom csipke vagy a karcsúsító szabás – kiemelik vonzerejét. A poszt azonnal beszédtémává vált a rajongók közt: a szexi, de természetes hangulat, Sydney Sweeney közvetlensége és a márka eleganciája felrobbantotta az internetet.

Ezért kattint most mindenki Sydney Sweeneyre

Újra róla beszél az internet: Sydney Sweeney ezúttal nem egy filmszereppel, hanem saját fehérneműmárkájával kavarta fel az állóvizet. Sydney Sweeney fehérneműmárkája letarolta a közösségi médiát.

Sydney Sweeney nem tud leállni, és szexibb, mint valaha

Forró pillanatokból februárban sincs hiány: a színésznő a Cosmopolitan tavaszi címlapjához készült fotózásán újabb merész anyaggal robbantott. Sydney Sweeney fekete csipkében, áttetsző szoknyában és egy szőrmés kabátkában pózolt, miközben a saját fehérneműmárkáját, a Syrnt reklámozta.