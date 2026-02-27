Hírlevél
Sydney Sweeney

Merész váltás: szexi képeken mutatta meg új arcát Sydney Sweeney

Egy letisztult, kényelmes irányba mozdult el az amerikai színésznő saját divatmárkájával. A legfrissebb darabbal Sydney Sweeney új szintre emelte fehérneműmárkája kínálatát, és a korábbi, érzékibb stílus után a komfort került a középpontba. A kampány képei és videói egyszerre hangsúlyozzák az egyszerűséget és a tudatos márkaépítést.
Sydney Sweeney fehérneműmárkája, a Syrn négy különálló kapszulakollekcióval mutatkozott be az elmúlt hetekben. A Seductress, a Romantic és a Playful után most a Comfy érkezett meg, amely a pamut fehérnemű kényelmét állítja fókuszba. A kampányban a színésznő rétegezett szettekben – magas derekú tangákban és bralette-ekben – látható, fehér és fekete árnyalatokban, valamint testszínhez közeli tónusokban - írja a Page Six.

American actress and producer Sydney Sweeney wearing a fully custom Galia Lahav gown with Jacob & Co. high jewelry arrives at the Los Angeles Premiere Of Lionsgate's 'The Housemaid' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on December 15, 2025 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
                     Sydney Sweeney elegáns, egyedi Galia Lahav kreációban a Lionsgate The Housemaid című filmjének hollywoodi bemutatóján                                            Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Milyen fehérneműkollekciót indított Sydney Sweeney?

A legújabb Syrn kollekció a Comfy nevet kapta, és a letisztult, mindennapi viseletre helyezi a hangsúlyt. A darabok között puha pamut bralette-ek, magas derekú tangák, alsók és kényelmes fazonok szerepelnek. A kampányüzenet szerint ezek a modellek otthoni pihenéshez, lassú reggelekhez vagy akár utcai viselethez is alkalmasak.

Míg a korábbi kapszulák erősen építettek a csipkére, a merész szabásvonalakra és a vizuális hatásra, addig a Comfy kollekció a pamut fehérnemű természetes érzetét helyezi előtérbe. A hangsúly a puha anyagokon, a praktikus fazonokon és a visszafogott színvilágon van. A kampányfotókon a rétegezés is kiemelt szerepet kap.

Az új kampány letisztult, minimalista vizuális világot használ. A képeken a modell különböző topokban, alsókban és bralette-ekben látható, többnyire nude, fekete és fehér árnyalatokban. A stílus kevésbé provokatív, inkább a természetességet és az önazonosságot hangsúlyozza.

Milyen darabokat tartalmaz a Syrn Seductress kollekció?

A Seductress kollekció a hagyományos fehérneművonalat képviseli. A kínálatban fűzők, harisnyatartók és hangsúlyosabb, alakformáló fazonok szerepelnek. Ez a kapszula merészebb képi világgal és erőteljesebb sziluettekkel indította el a márkát.

