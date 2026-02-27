Merész váltás: szexi képeken mutatta meg új arcát Sydney Sweeney

Sydney Sweeney fehérneműmárkája, a Syrn négy különálló kapszulakollekcióval mutatkozott be az elmúlt hetekben. A Seductress, a Romantic és a Playful után most a Comfy érkezett meg, amely a pamut fehérnemű kényelmét állítja fókuszba. A kampányban a színésznő rétegezett szettekben – magas derekú tangákban és bralette-ekben – látható, fehér és fekete árnyalatokban, valamint testszínhez közeli tónusokban - írja a Page Six.

Milyen fehérneműkollekciót indított Sydney Sweeney?

A legújabb Syrn kollekció a Comfy nevet kapta, és a letisztult, mindennapi viseletre helyezi a hangsúlyt. A darabok között puha pamut bralette-ek, magas derekú tangák, alsók és kényelmes fazonok szerepelnek. A kampányüzenet szerint ezek a modellek otthoni pihenéshez, lassú reggelekhez vagy akár utcai viselethez is alkalmasak.

Míg a korábbi kapszulák erősen építettek a csipkére, a merész szabásvonalakra és a vizuális hatásra, addig a Comfy kollekció a pamut fehérnemű természetes érzetét helyezi előtérbe. A hangsúly a puha anyagokon, a praktikus fazonokon és a visszafogott színvilágon van. A kampányfotókon a rétegezés is kiemelt szerepet kap.

Az új kampány letisztult, minimalista vizuális világot használ. A képeken a modell különböző topokban, alsókban és bralette-ekben látható, többnyire nude, fekete és fehér árnyalatokban. A stílus kevésbé provokatív, inkább a természetességet és az önazonosságot hangsúlyozza.

Milyen darabokat tartalmaz a Syrn Seductress kollekció?

A Seductress kollekció a hagyományos fehérneművonalat képviseli. A kínálatban fűzők, harisnyatartók és hangsúlyosabb, alakformáló fazonok szerepelnek. Ez a kapszula merészebb képi világgal és erőteljesebb sziluettekkel indította el a márkát.

A színésznő közösségi oldalán közzétett reklámvideójában egy hangsúlyos vizuális elem kapott szerepet az új kollekció bemutatásakor. Sydney Sweeney saját fehérneműmárkájának kampányában vállalt főszerepet, a felvétel gyorsan terjedni kezdett az Instagramon.