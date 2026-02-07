Egy egyszerű trükk, amitől sokkal könnyebb lesz az otthoni élet

Sokan azt gondolják, hogy a rendetlenség rossz szokások eredménye. A szakértők szerint azonban gyakran nem erről van szó, hanem azokról a történetekről, amelyeket magunknak mesélünk. Olyan tárgyakat tartunk meg, amelyeket nem azért szeretünk vagy használunk, mert valóban szükségünk van rájuk, hanem mert egy elképzelt jövőhöz kötődnek: „Használnám, ha több időm lenne.” „Felvenném, de nem elég kényelmes.” Ez az a gondolkodásmód, amelyre a profi szervezők a lomtalanítás „ha és de” szabályaként hivatkoznak – írja a Huff Post.

A „ha és de” szabály, érdekes, de nagyon hatékony megoldás arra, hogy elengedjük régi dolgainkat. A kép illusztráció

Fotó: Németh András Péter

Mit jelent a „ha és de” szabály?

Regina Lark profi szervező szerint a módszer lényege, hogy felismerjük a feltételes módot, amikor egy tárgy megtartását indokoljuk.

A „ha lefogynék”, a „de drága volt”, vagy a „ha egyszer vendégek jönnek” típusú mondatok arra utalnak, hogy nem a jelenlegi életünkhöz ragaszkodunk, hanem egy jövőbeli, sokszor soha meg nem valósuló verzióhoz.

Ismerős helyzet: ott a konyhában egy drága eszköz, amit soha nem használtunk, mégis sajnáljuk kidobni – de sok pénzbe került. Julie Naylon szervező szerint, amikor egy tárgyról úgy beszélünk, hogy „tetszene, ha más lenne” vagy „jó lenne, de nem az igazi”, az gyakran egyértelmű jel: valójában készen állunk megválni tőle.

A „ha és de” szabály nemcsak praktikus, hanem pszichológiai keretet is ad.

Lisa Zaslow a 19. századi gondolkodó, William Morris klasszikus elvét idézi:

Ne legyen semmi a házadban, amiről nem tudod, hogy hasznos, vagy amiről nem gondolod, hogy szép.”

A modern értelmezés szerint: tartsuk meg a legjobbat, a többit engedjük el. A probléma gyökere sokszor az úgynevezett „vágyott rendetlenség”: olyan tárgyak, amelyek ahhoz az emberhez kötődnek, akikké válni szeretnénk, nem pedig ahhoz, akik most vagyunk. Ezek a dolgok reményt, bűntudatot vagy be nem teljesült álmokat hordoznak – ezért olyan nehéz megválni tőlük.

Előnyök és buktatók

A módszer egyik legnagyobb előnye, hogy a jelenlegi életünkhöz igazítja a terünket, csökkenti a bűntudatot, és segít tisztábban látni, mi támogatja valóban a mindennapokat.

Ugyanakkor érzelmileg megterhelő is lehet: felszínre hozhatja a gyászt egy meg nem valósult életút miatt.

A szakértők ezért hangsúlyozzák: a „ha és de” szabály nem parancsolat, hanem eszköz. Ha túl nehéznek érezzük, érdemes létrehozni egy „talán” kupacot, és később visszatérni hozzá. A lényeg az együttérzés önmagunk felé. A cél nem az, hogy minden szabályt hibátlanul betartsunk, hanem hogy olyan otthont alakítsunk ki, amely támogatja azt az életet, amit most élünk. Ha felismerjük, mikor beszél belőlünk a „ha” és a „de”, a lomtalanítás kevésbé válik veszteséggé – és sokkal inkább a felszabadulás eszközévé. Az Origo korábban írt a lomtalanításról egy cikket: mit lehet és mit nem?