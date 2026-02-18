Hírlevél
légzés

Új őrület a TikTokon: veszélyes módszerrel próbálnak jobban aludni

45 perce
Olvasási idő: 6 perc
Egyre több videó terjed a közösségi médiában arról, hogy egyesek leragasztják a szájukat éjszakára, abban a reményben, hogy így jobban alszanak és kevesebbet horkolnak. A szakértők azonban határozottan óva intenek ettől a módszertől, még akkor is, ha szájlégzéssel küzdünk.
légzésalvásveszélytrend

A TikTokon és más platformokon „alváshackként” terjedő trükk hívei azt állítják, hogy a szájlégzés megszüntetésével pihentetőbbé válik az éjszaka. Az állításokat azonban nem támasztják alá komoly tudományos bizonyítékok, miközben a kockázatok valósak lehetnek – írja az AP.

Szájlégzés ellen szájtapasz – ez az új trend – Fotó: TikTok
Szájlégzés ellen szájtapasz – ez az új trend
Fotó: TikTok

A szájlégzés kellemetlenségekkel is együtt jár

Dr. Kimberly Hutchison, az amerikai Oregon Health & Science University neurológusa és alvásszakértője szerint az eddigi vizsgálatok kicsik, az előnyök mérsékeltek, a veszélyek viszont léteznek. A szájtapasz ronthatja az olyan alvászavarokat, mint az obstruktív alvási apnoe, súlyos esetben akár fulladáshoz közeli helyzetet is előidézhet.

A szakemberek hangsúlyozzák: valóban egészségesebb többnyire az orron keresztül lélegezni, hiszen az orr természetes szűrőrendszerként működik, kiszűri a port és az allergéneket. A tartós szájlégzés szájszárazsághoz, torokirritációhoz, rossz lehelethez és gyakoribb horkoláshoz vezethet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szájat egyszerűen le kell ragasztani.

Az orvosok szerint nincs erős bizonyíték arra, hogy a szájtapasz javítaná az alvás minőségét. A témában készült vizsgálatok kis létszámúak, eredményeik nem tekinthetők meggyőzőnek. Eközben fennáll annak a veszélye, hogy a módszer elfedi vagy súlyosbítja a háttérben álló problémát.

@universityhospitals Mouth taping has gone viral recently. But are there any health benefits? Check out this interview with sleep medicine specialist Dr. Eric Yeh and visit our link in bio to read more. #mouthtape #sleep #health #wellness ♬ original sound - University Hospitals

A szájlégzés például az obstruktív alvási apnoe egyik jele lehet. Ez az állapot azzal jár, hogy alvás közben ismételten leáll vagy jelentősen csökken a légzés a légutak elzáródása miatt. Az alvási apnoe nappali fáradtságot, koncentrációs zavart és hosszú távon komoly egészségügyi következményeket okozhat.

A szakértők szerint a legbiztonságosabb megoldás az, ha az érintettek kivizsgáltatják magukat. Léteznek otthon is elvégezhető alvásvizsgálatok, és szükség esetén olyan kezelések állnak rendelkezésre, mint az egyénre szabott harapásemelők vagy a CPAP-készülék, amely éjszaka folyamatos légáramlással tartja nyitva a légutakat.

Az orvosok üzenete egyértelmű: a közösségi médiában terjedő gyors megoldások helyett érdemes inkább szakemberhez fordulni, mert a szájlégzés oka sokkal komolyabb is lehet annál, mint amit egy darab ragasztószalag megold.

