Új őrület a TikTokon: veszélyes módszerrel próbálnak jobban aludni

A TikTokon és más platformokon „alváshackként” terjedő trükk hívei azt állítják, hogy a szájlégzés megszüntetésével pihentetőbbé válik az éjszaka. Az állításokat azonban nem támasztják alá komoly tudományos bizonyítékok, miközben a kockázatok valósak lehetnek – írja az AP.

Szájlégzés ellen szájtapasz – ez az új trend

Fotó: TikTok

A szájlégzés kellemetlenségekkel is együtt jár

Dr. Kimberly Hutchison, az amerikai Oregon Health & Science University neurológusa és alvásszakértője szerint az eddigi vizsgálatok kicsik, az előnyök mérsékeltek, a veszélyek viszont léteznek. A szájtapasz ronthatja az olyan alvászavarokat, mint az obstruktív alvási apnoe, súlyos esetben akár fulladáshoz közeli helyzetet is előidézhet.

A szakemberek hangsúlyozzák: valóban egészségesebb többnyire az orron keresztül lélegezni, hiszen az orr természetes szűrőrendszerként működik, kiszűri a port és az allergéneket. A tartós szájlégzés szájszárazsághoz, torokirritációhoz, rossz lehelethez és gyakoribb horkoláshoz vezethet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szájat egyszerűen le kell ragasztani.

Az orvosok szerint nincs erős bizonyíték arra, hogy a szájtapasz javítaná az alvás minőségét. A témában készült vizsgálatok kis létszámúak, eredményeik nem tekinthetők meggyőzőnek. Eközben fennáll annak a veszélye, hogy a módszer elfedi vagy súlyosbítja a háttérben álló problémát.

A szájlégzés például az obstruktív alvási apnoe egyik jele lehet. Ez az állapot azzal jár, hogy alvás közben ismételten leáll vagy jelentősen csökken a légzés a légutak elzáródása miatt. Az alvási apnoe nappali fáradtságot, koncentrációs zavart és hosszú távon komoly egészségügyi következményeket okozhat.

A szakértők szerint a legbiztonságosabb megoldás az, ha az érintettek kivizsgáltatják magukat. Léteznek otthon is elvégezhető alvásvizsgálatok, és szükség esetén olyan kezelések állnak rendelkezésre, mint az egyénre szabott harapásemelők vagy a CPAP-készülék, amely éjszaka folyamatos légáramlással tartja nyitva a légutakat.

Az orvosok üzenete egyértelmű: a közösségi médiában terjedő gyors megoldások helyett érdemes inkább szakemberhez fordulni, mert a szájlégzés oka sokkal komolyabb is lehet annál, mint amit egy darab ragasztószalag megold.