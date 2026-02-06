Tovább szigorítana az EU, itt az újabb szankciócsomag

Mivel Oroszország csak akkor fog őszinte szándékkal tárgyalóasztalhoz ülni, ha nyomást gyakorolnak rá, az Európai Bizottság új, immár a 20. szankciócsomagot készíti elő, amely az orosz energiát, a pénzügyi szolgáltatásokat és a kereskedelmet érinti – közölte Ursula von der Leyen pénteken.

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Közleményében az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, miközben Ukrajna továbbra is rendkívüli bátorsággal védekezik, a Kreml megkettőzte a háborús bűncselekményeket: szándékosan támadja a civilek otthonait és a polgári infrastruktúrát, az energiaellátást biztosító létesítményeket, a fűtési rendszereket, egész településeket hagyva áram nélkül.

Jöhet az EU 20. szankciócsomagja

„Ez nem egy békére törekvő állam viselkedése. Ez egy olyan nemzet viselkedése, amely felőrlő háborút vív az ártatlan lakosság ellen” – fogalmazott.

Az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett 20. szankciócsomag részleteivel kapcsolatban az uniós bizottság elnöke elmondta, hogy az energia területén a megszorító intézkedések teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére.

Ez – mint kiemelte – tovább csökkenti Oroszország energiabevételeit, és megnehezíti az olaja eladását.

Az EU további 43 hajót vesz fel az orosz energiahordozókra vonatkozóan bevezetett, az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflottát érintő szankciós jegyzékbe, ezzel a számuk eléri a 640-et.

Emellett az intézkedés megnehezíti a tartályhajók beszerzését, és átfogó tilalmat vezet be a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását végző tartályhajók, valamint jégtörők karbantartására és egyéb szolgáltatásaira. Ez tovább gyengíti az orosz gázexportot – írta.

Von der Leyen közölte, az EU új intézkedéseivel korlátozni fogja az orosz bankrendszer és az orosz gazdasági tevékenység finanszírozására szolgáló alternatív fizetési csatornák létrehozását.

Az intézkedés keretében az unió további húsz orosz regionális bankot vesz fel a szankciós listára, és intézkedéseket hoz a kriptovaluták, az azokkal kereskedő vállalatok és platformok ellen.