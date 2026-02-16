Tragédia a hóban: szánkózás közben halt meg egy 11 éves kisfiú

A szánkóbaleset Kuchelmiß közelében történt, amikor egy 37 éves férfi egy saját készítésű szánt kötött Mercedes Vito típusú furgonjához, és több gyermeket húzott vele egy havas földúton. A beszámolók szerint a szán egy kanyarban kisodródott, majd egy farönkökből álló rakásnak csapódott. Az esetet a hatóságok gyermekbalesetként kezelik, és szakértők bevonásával vizsgálják a felelősség kérdését – tájékoztat a Bild.

A Kuchelmiß közelében történt szánkóbaleset helyszíne

Fotó: Frankfurter Allgemeine / x

Hogyan történt a halálos szánkóbaleset Németországban?

A rendőrségi tájékoztatás szerint a 37 éves sofőr köröket írt le a hóban, miközben két műanyag kádból kialakított, saját készítésű szánt vontatott a jármű mögött. A szánokon három gyermek ült. Egy kanyarban az egyik alkalmi szerkezet kisodródott, és nagy erővel egy farönkökből álló falnak csapódott. A 11 éves fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Miért veszélyes a jármű mögé kötött szán?

A jármű mögé rögzített szán több okból is komoly kockázatot jelenthet:

a vontatott eszköz nem rendelkezik kormányzási lehetőséggel;

hirtelen gyorsításkor vagy kanyarodáskor nagy oldalirányú erők hatnak rá;

a jármű sebessége nehezen érzékelhető a szánon ülők számára;

az alkalmi rögzítések (kötél, heveder) könnyen elmozdulhatnak;

ütközés esetén nincs védőfelszerelés vagy energiaelnyelő szerkezet.

Mi okozhatta a szán kisodródását a kanyarban?

Szakértők szerint a kisodródás hátterében a kanyarban fellépő centrifugális erő állhatott. Amikor a Mercedes Vito köríven haladt, az utánfutóként rögzített szerkezetre oldalirányú erő hatott. Ha a sebesség vagy az ív túl nagy volt, a szán elveszíthette stabilitását, és kontrollálhatatlanul sodródhatott ki. A havas, csúszós talaj tovább növelhette a baleset kockázatát.

Ártatlan játéknak indult – halálos szánkóbaleset lett a vége

Egy ártatlannak induló téli szórakozás végződött tragédiával egy csendes lakóövezetben. A súlyos szánkóbaleset egy egész közösséget megrázott, és újra felhívta a figyelmet a veszélyes téli játékokra.