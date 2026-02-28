Ez a kikötői vérengzés új korszakot nyitott, és még mindig érezzük a hatását

A Szebb holnap (A Better Tomorrow, 1986) úgy üt, mint egy éjszakai pisztolydörrenés a hongkongi kikötőben: a hang visszaverődik a fémkonténerekről, a puskapor a torkunkon ragad, és hirtelen minden neonfény gyanúsan villog. John Woo filmje nem egyszerűen elmesél egy történetet, hanem belelő a néző érzéseibe.

A Szebb Holnap sikere után nem volt nehéz elkészíteni a Fegyverek istene (Hard Boiled) című akciófilmet Fotó: GOLDEN PRINCESS / Collection ChristopheL via AFP

Amikor a Szebb holnap berobban

Testek nem csak elesnek – előre, hátra, oldalra repülnek, mintha maga a város rúgná ki alóluk a talajt. A vetődések tudatosan eltávolodnak a realizmustól, a lassítás pedig kiemeli a pillanat érzelmi terhét.

A lövöldözések koreográfiája a filmben nem puszta látványelem, hanem a történet érzelmi súlyát hordozza.

John Woo hosszabban a képen tartja az erőszak pillanatait, nem vágja el őket azonnali snittekkel. A kamera rögzíti az esést, a homlokon megjelenő verejtéket és a lövések villanásait. A lassított halálábrázolás és a sérülések hangsúlyozása Sam Peckinpah westernjeit idézi, városi környezetbe helyezve. Ezek az eszközök a jelenetek drámai tétjét, és melankolikus jellegét erősítik. A kamera időzése és a lágy zenei aláfestés kényelmetlen közelségbe hozza a fájdalmat

A bérgyilkos (The Killer, 1989) Fotó: FILM WORKSHOP / Collection ChristopheL via AFP

Emlékezetes akciójelenetek

A bőkezű lassítások nem puszta stiláris fogások, hanem a drámát kísérő nagy érzelmek visszhangjai. Woo ezzel ragadja meg azt a pillanatot, amikor egy gyors ütés örökké tartó fájdalommá válik, amikor egyetlen másodperc egy teljes – és semmiképp sem jobb irányba tartó – élettörténetet sűrít magába. Néha úgy tűnik, mintha a szereplők nem az ellenfeleiket, hanem a saját fájdalmukat próbálnák kilőni magukból – újra és újra kudarcot vallva.

De a film talán még ennél is erősebben hat a melodramatikus történetvezetésével. Az akció itt azért működik, mert tele van valódi tétekkel, élet-halál fordulatokkal, a barátság és a család határainak megszállott kutatásával.

Nem véletlen, hogy a Szebb holnap elsősorban az akciójelenetei miatt vált ismertté. A film a fegyveres összecsapásokat a harcművészeti filmek mozgás- és ritmusérzékeny logikája szerint szervezi meg. Ezek az elemek nem tűnnek el, hanem átalakulnak, és fegyveres akcióként jelennek meg, ami sokkal könnyebben beépíthető más filmes környezetekbe, mint a hagyományos kungfura épülő formák.