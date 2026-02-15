Túl sokat szellent? Mutatjuk, hogy mennyi az egészséges mennyiség

A szellentés az emésztés természetes mellékterméke, amely a vastagbélben zajló erjedési folyamatok során keletkezik. A bélbaktériumok az elfogyasztott ételek lebontása közben különböző gázokat termelnek — többek között nitrogént, szén-dioxidot, hidrogént és metánt. Ezek döntő többsége szagtalan, az erősebb szagért csupán parányi mennyiségű kénes vegyület felelős, amelyet az emberi orr rendkívül érzékenyen érzékel – írj a HuffPost.

A szellentés gyakorisága sokat elárulhat az emésztőrendszer állapotáról Fotó: HANK GREBE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / HGR

Mennyi szellentés számít normálisnak?

Orvosi megfigyelések szerint egy egészséges ember naponta körülbelül 7–24 alkalommal szellent. Ez alvás közben gyakoribb lehet, mivel az anális záróizom ilyenkor ellazul, és a gáz könnyebben távozik. A keletkező gáz egy része a véráramon keresztül a kilégzéssel távozik, a többi viszont egyszerűen a végbélen keresztül talál utat magának.

Kiknél gyakoribb a szellentés?

Bizonyos életmódbeli és emésztési tényezők növelhetik a szellentés gyakoriságát:

gyors evés

sok rágógumi

szénsavas italok

stressz és szorongás

egyes gyógyszerek

eltérő bélflóra

Stresszes időszakokban — különösen irritábilis bél szindróma esetén — a szellentés sokkal zavaróbbnak tűnhet, még akkor is, ha valójában nem termelődik több gáz, csak gyorsabban halad át az emésztőrendszeren.

Ezek az ételek növelhetik a szellentést

A leggyakoribb kiváltók az úgynevezett FODMAP-élelmiszerek, vagyis az erősen fermentálódó szénhidrátok:

A szellentést leggyakrabban azok az ételek erősítik fel, amelyek könnyen fermentálódnak az emésztőrendszerben.

Ilyenek például a bab és a lencse, a hagyma és a fokhagyma, valamint a brokkolihoz és káposztához hasonló keresztesvirágú zöldségek.

Szintén fokozhatják a gázképződést a teljes kiőrlésű gabonák és bizonyos gyümölcsök, míg laktózérzékenység esetén a tejtermékek fogyasztása is jelentősen növelheti a szellentés gyakoriságát.

Ezek az ételek táplálják a bélbaktériumokat, amelyek gáztermeléssel reagálnak — ez pedig fokozott szellentéshez vezethet.

Mikor lehet gond a szellentés?

Önmagában a gyakori szellentés ritkán jelent problémát. Akkor érdemes kivizsgálást kérni, ha a szellentés az alábbi tünetekkel együtt jelentkezik:

hasi fájdalom

tartós hasmenés

megmagyarázhatatlan fogyás

véres széklet

hirtelen megváltozott emésztési szokások

Ilyen esetekben felmerülhet többek között lisztérzékenység, gyulladásos bélbetegség, ételintolerancia, hasnyálmirigy-enzimhiány vagy bakteriális túlszaporodás.