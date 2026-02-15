Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felháborító! Zelenszkij ismét Orbán Viktort sértegette

Ezt látnia kell!

Hajléktalan férfi próbálta elrabolni a másfél éves kislányt az anyja kezéből – videóval

szellentés gyakoriság

Túl sokat szellent? Mutatjuk, hogy mennyi az egészséges mennyiség

15 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Akár séta közben, edzésen vagy álmunkban történik meg, a szellentés az élet teljesen természetes része. A szellentés gyakorisága azonban sokakat elbizonytalanít: honnan tudjuk, mi számít normálisnak, és mikor utalhat komolyabb problémára?
Link másolása
Vágólapra másolva!
szellentés gyakoriságtermészetesszellentés

A szellentés az emésztés természetes mellékterméke, amely a vastagbélben zajló erjedési folyamatok során keletkezik. A bélbaktériumok az elfogyasztott ételek lebontása közben különböző gázokat termelnek — többek között nitrogént, szén-dioxidot, hidrogént és metánt. Ezek döntő többsége szagtalan, az erősebb szagért csupán parányi mennyiségű kénes vegyület felelős, amelyet az emberi orr rendkívül érzékenyen érzékel – írj a HuffPost.

A szellentés gyakorisága sokat elárulhat az emésztőrendszer állapotáról.
A szellentés gyakorisága sokat elárulhat az emésztőrendszer állapotáról Fotó: HANK GREBE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / HGR

Mennyi szellentés számít normálisnak?

Orvosi megfigyelések szerint egy egészséges ember naponta körülbelül 7–24 alkalommal szellent. Ez alvás közben gyakoribb lehet, mivel az anális záróizom ilyenkor ellazul, és a gáz könnyebben távozik. A keletkező gáz egy része a véráramon keresztül a kilégzéssel távozik, a többi viszont egyszerűen a végbélen keresztül talál utat magának.

Kiknél gyakoribb a szellentés?

Bizonyos életmódbeli és emésztési tényezők növelhetik a szellentés gyakoriságát:

  • gyors evés
  • sok rágógumi
  • szénsavas italok
  • stressz és szorongás
  • egyes gyógyszerek
  • eltérő bélflóra

Stresszes időszakokban — különösen irritábilis bél szindróma esetén — a szellentés sokkal zavaróbbnak tűnhet, még akkor is, ha valójában nem termelődik több gáz, csak gyorsabban halad át az emésztőrendszeren.

Ezek az ételek növelhetik a szellentést

A leggyakoribb kiváltók az úgynevezett FODMAP-élelmiszerek, vagyis az erősen fermentálódó szénhidrátok:

A szellentést leggyakrabban azok az ételek erősítik fel, amelyek könnyen fermentálódnak az emésztőrendszerben. 

Ilyenek például a bab és a lencse, a hagyma és a fokhagyma, valamint a brokkolihoz és káposztához hasonló keresztesvirágú zöldségek.

 Szintén fokozhatják a gázképződést a teljes kiőrlésű gabonák és bizonyos gyümölcsök, míg laktózérzékenység esetén a tejtermékek fogyasztása is jelentősen növelheti a szellentés gyakoriságát.

Ezek az ételek táplálják a bélbaktériumokat, amelyek gáztermeléssel reagálnak — ez pedig fokozott szellentéshez vezethet.

Mikor lehet gond a szellentés?

Önmagában a gyakori szellentés ritkán jelent problémát. Akkor érdemes kivizsgálást kérni, ha a szellentés az alábbi tünetekkel együtt jelentkezik:

  • hasi fájdalom
  • tartós hasmenés
  • megmagyarázhatatlan fogyás
  • véres széklet
  • hirtelen megváltozott emésztési szokások

Ilyen esetekben felmerülhet többek között lisztérzékenység, gyulladásos bélbetegség, ételintolerancia, hasnyálmirigy-enzimhiány vagy bakteriális túlszaporodás.

Szellentésnapló? Igen, létezik

Bár furcsán hangzik, az orvos akár azt is kérheti, hogy a páciens vezessen naplót a szellentés gyakoriságáról és az elfogyasztott ételekről. Ehhez ma már több mobilalkalmazás is elérhető, amelyek segíthetnek felismerni az összefüggéseket.

A szellentés az emésztés természetes velejárója, amelyet mindenki megtapasztal. Ha nem jár fájdalommal vagy egyéb riasztó tünettel, akkor általában nincs ok aggodalomra. A szellentés legtöbbször csupán annak jele, hogy a szervezet teszi a dolgát.

Kiderült, kik szellentenek büdösebbet, a férfiak vagy a nők

Egy kutatás szerint bár a férfiak több gázt termelnek, a nők szellentése büdösebb, mert magasabb a hidrogén-szulfid (kénes) tartalma, ami az erős szag fő okozója. Itt a szellentésteszt eredménye.

Meglepő dolog derült ki a szellentésről! Kulcsfontosságú lehet a rettegett betegség legyőzésében

Egy amerikai kutatás szerint a bélgázokban is megtalálható hidrogén-szulfid fontos szerepet játszhat az agy védelmében és a memória megőrzésében. Az eredmények új lehetőségeket nyithatnak az Alzheimer-kór kezelésében, bár az agykutatók óvatosságra intenek a félreértelmezéssel kapcsolatban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!