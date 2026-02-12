Megállt az élet Katalóniában a brutális erejű viharok miatt

Helyenként 167 kilométer per órás erejű szélvihar következtében többen megsérültek Katalóniában, ahol a rendkívüli időjárás miatt szünetel a jelenléti oktatás és mintegy száz repülőjáratot töröltek csütörtökön – írja az MTI.

Szélvihar következtében többen megsérültek Katalóniában. (A kép illusztráció.) Fotó: MARC ASENSIO / NurPhoto

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint már több mint 20 ember sérült meg a tartományban a Nils nevű viharral összefüggő balesetben, öten közülük kórházba is kerültek.

Sant Boi-ban négy munkás szenvedett sérülést, akik kidőlt fák eltakarításán dolgoztak. Villasarban pedig egy leomló fal okozott sérülést egy arra járó gyalogosnak.

Szünetel a tanítás a heves szélvihar miatt

A tartományi kormány az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve már szerdán döntött arról, hogy elmarad a tanítás, felfüggesztették a sporteseményeket, valamint elhalasztották a nem sürgős egészségügyi beavatkozásokat is. A Rodalies helyi érdekű vasútvonal több szakaszán sebességkorlátozást rendeltek el, és mintegy száz repülőjáratot töröltek a barcelonai El Prat repülőtéren a rossz idő miatt.

Barcelonában bezárták a közparkokat, az ifjúsági és nyugdíjas központokat, könyvtárakat, nem használhatók a városi bérbiciklik sem. A legmagasabb szintű, vörös színnel jelölt riasztás van érvényben az észak-spanyolországi Baszkföld tengerparti övezetében, ahol a hullámok magassága elérheti akár a 10 méteres magasságot is.

Az ország több folyószakaszán árvízvédelmi készültséget rendeltek el. Földcsuszamlások, fakidőlések miatt közutak váltak járhatatlanná.

Év eleje óta egymást érik a nagy erejű viharok az Ibériai-félszigeten. A múlt héten a Leonardo néven azonosított vihar okozott pusztítást, leginkább Andalúzia térségében. Mintegy háromezeren továbbra sem térhettek haza Cádiz környékén, miután elővigyázatosságból evakuálták őket otthonukból.

Halálos szél söpört végig Franciaországon

Egy ember meghalt és mintegy 850 ezer háztartás áram nélkül maradt Franciaország délnyugati részén a térségen áthaladó Nils vihar miatt. A tájékoztatás szerint a halálos áldozat egy kamionsofőr, akit Landes megyében egy lezuhant faág miatt ért baleset.