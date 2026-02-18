Bírság jöhet a kint hagyott szemeteskukák miatt

Egy brit történelmi város új szabályozást fontolgat, hogy megőrizze turisztikai vonzerejét és rendezett utcaképét. A javaslat szerint bírság járhat azoknak, akik túl sokáig hagyják az utcán a szemeteskukákat, mert a kint maradó tárolók rontják a város látványát – írja a Fox News.

Egy brit város bírságolná a túl sokáig kint hagyott szemeteskukákat, mert a kukák rontják a turisztikai látványt és akadályozzák a közlekedést. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az Egyesült Királyságban található Cotswolds világszerte ismert lankás dombjairól és hangulatos falvairól. A térség egyik kisvárosa, Tewkesbury vezetése új szabályozással lépne fel azért, hogy megőrizze a városka történelmi arculatát.

A helyi Tewkesbury Civic Society már júniusban előállt egy „Szabadítsuk meg Tewkesburyt a kukakáosztól” tervvel.

A javaslat szerint az állandóan az utcán hagyott szemeteskukák rontják a város védett történelmi negyedének képét.

A kukakáosz a vezetés állítása szerint csökkentheti a turizmus vonzerejét, negatívan befolyásolhatja az ingatlanárakat, visszavetheti a helyi gazdaságot és akadályozhatja a gyalogos közlekedést.

További gond, hogy az állatok gyakran szétszórják a kukák tartalmát, ami higiéniai problémákat okozhat.

Bírság jöhet a szabálytalanul kint hagyott szemeteskukákért

Egy február 10-én benyújtott javaslat hat hónapos próbaidőszakot irányoz elő.

A terv szerint a bírságot csak a visszaeső szabályszegők kapnák meg, több írásos figyelmeztetés után.

A tervezett bírságok vegyes reakciókat váltottak ki a lakosokból. Egyesek szerint jogos a szigorítás, mások viszont úgy vélik, a szemeteskukáknak valahol lenniük kell, és természetes, hogy a szemétszállítás idején néhány órára kint maradnak.

