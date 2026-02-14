Rángatózik a szemhéjad? Komoly betegségekre is utalhat

A FOCUS online cikke alapján készített összeállításunkban megmutatjuk, milyen problémákra utalhat a visszatérő szemrángás.

Figyeljünk a szemrángásra, mert árulkodó jel lehet

Fotó: Unsplash

Ezek lehetnek a háttérben, ha rendszeres szemrángást tapasztal

1. Magas vérnyomás

A megemelkedett vérnyomás irritálhatja a szem környéki idegeket, amitől a szemhéj rángani kezd. A tartósan 140/90 Hgmm feletti érték már hipertóniának számít, amely növeli a szívbetegségek és a stroke kockázatát. Ha gyakran tapasztal szemhéjrángást, érdemes több időpontban is vérnyomást mérni és szükség esetén orvoshoz fordulni.

2. Stressz és kiégés

A folyamatos stressz nemcsak a lelket, hanem a testet is megterheli. A szemhéj rángása sokszor a túlterheltség első jele. A szakemberek szerint a pihenés, a megfelelő alvás és a relaxációs technikák segíthetnek megnyugtatni az idegrendszert.

3. Magnéziumhiány

A magnézium kulcsszerepet játszik az izmok és az idegek működésében. Hiánya izomrángást okozhat, nem csak a szemhéjon. A megfelelő folyadékbevitel különösen fontos, mert a felborult elektrolit-egyensúly is kiválthatja a tünetet. Sok esetben már az elegendő vízfogyasztás is megoldja a problémát.

4. Pajzsmirigyprobléma

A pajzsmirigy hormonjai a szervezet számos működését szabályozzák. Ha túl sok hormont termel (túlműködés), az idegesség, szapora szívverés és izomrángás formájában is jelentkezhet. Egy egyszerű vérvizsgálat kimutatja az eltérést, és gyógyszeres kezeléssel jól kordában tartható.

5. Túlzott alkoholfogyasztás

A rendszeres, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás károsíthatja az idegrendszert. Ha az idegek nem megfelelően továbbítják az ingerületeket, az akaratlan izomrángást is okozhat.

Sokkoló felfedezés: a szemed előre megmutatja, milyen betegség fog elérni

A szem egyedülállóan teszi lehetővé, hogy közvetlenül lássuk az erek állapotát. A retina finom érhálózata miniatűr térkép a teljes érrendszerünkről: az átmérő, a kanyargósság, a mikrovérzések és az apró eltérések mind időben jelzik, mi zajlik a test többi részében.

Súlyos kockázatokat rejt a szemcsepp használata

Irritált, száraz, kivörösödött szemek? A szemcsepp használata jó megoldásnak tűnhet, a rendszeres és túlzásba vitt csepegtetés, azaz a szemcseppfüggőség azonban több kárt okozhat, mint hasznot.Fi