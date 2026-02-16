Valentin-napon omlott össze a szerelmesek íve Olaszországban

A Pugliában pusztító viharok miatt Valentin-nap éjszakáján összeomlott a délolasz partvidék egyik legismertebb természeti látványossága, amelyet a szerelmesek ívének vagy hídjának is neveztek.

Arco degli innamorati azaz a "szerelmesek íve" (Puglia, Olaszország)

Fotó: Antonella B / Tripadvisor

Összeomlott a szerelmesek íve Olaszországban

A szerelmesek íve, hivatalos nevén a Faraglioni di Sant'Andrea, a magas part sziklafalához kapcsolódott egy természetes mészkőhíddal az Adriai-tenger déli partvidékén fekvő Melendugno közelében. A sziklaív leomlását az elmúlt napok heves viharai és erős esőzései idézték elő,

a boltívet alkotó szikla éppen Valentin-napon omlott a tengerbe.

Az évezredek során a szél és a tenger eróziója által kialakított mészkőív festői módon emelkedett az Adriai-tenger türkizkék vize fölé.

A „szerelem boltíve” elnevezést romantikus legendák ihlették: a hagyomány szerint azok a párok, akik együtt keltek át rajta, boldogságra lelhettek.

A természetes sziklahíd alatt csónakkal és úszva is át lehetett haladni, látványa pedig a világ minden tájáról vonzotta a látogatókat.

Melendugno polgármestere, Maurizio Cisternino „szörnyű csapásnak” nevezte a szerelmesek íve leomlását. Mint mondta, a település és egész Olaszország egyik legismertebb turisztikai látványossága tűnt el, amely még nemzetközi tévéreklámokban is szerepelt.

A helyi hatóságok korábban igyekeztek intézkedéseket hozni a part menti erózió mérséklésére, és a közelmúltban finanszírozást is nyertek egy regionális pályázaton, a projekt kivitelezése azonban még nem kezdődött el.

