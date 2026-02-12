Különleges, 200 levélből álló, világháborús szerelmi történet került elő

2026 februárjában a Tennessee állambeli Nashville-ben a Nashville Public Library digitálisan is hozzáférhetővé tette azt a több mint 200 darabból álló levelezést, amely egy fiatal pár, William Raymond Whittaker és Jane Dean kapcsolatát örökíti meg a második világháború éveiből. A szerelmeslevél-sorozat intimebb képet ad a háborús időszak mindennapjairól, a bizonytalanságról és a távolság ellenére kibontakozó szerelemről.

Fotó: Nashville Public Library / Flickr / képkivágás

Egy váratlanul előkerült szerelmeslevél-gyűjtemény

A leveleket egy nashville-i házban találták meg, amely korábban Jane és testvérei tulajdonában volt. A dokumentumokat 2016-ban adományozták a Metro Nashville Archives számára. A gyűjtemény nemcsak leveleket, hanem fényképeket és Ray egyetemi közösségéhez, az Alpha Phi Alpha testvériséghez kötődő relikviákat is tartalmaz.

Szerelem a háború árnyékában

Ray New York államból érkezett Nashville-be, ahol a történelmileg afroamerikai Meharry Medical College hallgatója lett. Itt ismerkedett meg Jane-nel. Kapcsolatuk megszakadt, amikor Ray elhagyta a várost, majd 1942 nyarán besorozták a hadseregbe, és az arizonai Fort Huachucán állomásozott.

A könyvtárban nincs meg Ray Jane-nek írt első levele, de a válasza igen. Jane első fennmaradt válaszlevelében – 1942. július 30-án – egyszerre ír örömmel és aggodalommal. Büszke arra, hogy Ray a hazáját szolgálja, ugyanakkor félti őt a háború bizonytalansága miatt. A levelekből kirajzolódik a korszak társadalmi valósága is: a faji elkülönítés, a katonai szolgálat kihívásai, valamint a fiatal értelmiségiek mindennapi dilemmái.

Fotó: Nashville Public Library / flickr

Kétségek, humor és egy lehetséges lánykérés

A levelezés hangneme hamar személyesebbé vált. Egy 1942 szeptemberében írt levelében Ray sejtelmesen fogalmaz:

Van valami nagyon fontos, amit el szeretnék mondani neked, amikor találkozunk. Talán még azt is megkérdezem, hogy hozzám jössz-e feleségül. Ki tudja.

Egy másik levelében humorral oldja a feszültséget, amikor a katonai fizetéséről ír: