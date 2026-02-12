Különleges, 200 levélből álló, világháborús szerelmi történet került elő

2026 februárjában a Tennessee állambeli Nashville-ben a Nashville Public Library digitálisan is hozzáférhetővé tette azt a több mint 200 darabból álló levelezést, amely egy fiatal pár, William Raymond Whittaker és Jane Dean kapcsolatát örökíti meg a második világháború éveiből. A szerelmeslevél-sorozat intimebb képet ad a háborús időszak mindennapjairól, a bizonytalanságról és a távolság ellenére kibontakozó szerelemről.
Egy váratlanul előkerült szerelmeslevél-gyűjtemény
A leveleket egy nashville-i házban találták meg, amely korábban Jane és testvérei tulajdonában volt. A dokumentumokat 2016-ban adományozták a Metro Nashville Archives számára. A gyűjtemény nemcsak leveleket, hanem fényképeket és Ray egyetemi közösségéhez, az Alpha Phi Alpha testvériséghez kötődő relikviákat is tartalmaz.
Szerelem a háború árnyékában
Ray New York államból érkezett Nashville-be, ahol a történelmileg afroamerikai Meharry Medical College hallgatója lett. Itt ismerkedett meg Jane-nel. Kapcsolatuk megszakadt, amikor Ray elhagyta a várost, majd 1942 nyarán besorozták a hadseregbe, és az arizonai Fort Huachucán állomásozott.
A könyvtárban nincs meg Ray Jane-nek írt első levele, de a válasza igen. Jane első fennmaradt válaszlevelében – 1942. július 30-án – egyszerre ír örömmel és aggodalommal. Büszke arra, hogy Ray a hazáját szolgálja, ugyanakkor félti őt a háború bizonytalansága miatt. A levelekből kirajzolódik a korszak társadalmi valósága is: a faji elkülönítés, a katonai szolgálat kihívásai, valamint a fiatal értelmiségiek mindennapi dilemmái.
Kétségek, humor és egy lehetséges lánykérés
A levelezés hangneme hamar személyesebbé vált. Egy 1942 szeptemberében írt levelében Ray sejtelmesen fogalmaz:
Van valami nagyon fontos, amit el szeretnék mondani neked, amikor találkozunk. Talán még azt is megkérdezem, hogy hozzám jössz-e feleségül. Ki tudja.
Egy másik levelében humorral oldja a feszültséget, amikor a katonai fizetéséről ír:
Nem hagyhatom, hogy a felesleges pénzem a kormánynál maradjon, kell valaki, aki segít elkölteni.
Jane azonban nem adja könnyen magát. Szeptember 23-án ezt írja:
Miért gondolod, hogy még mindig szeretsz? Nem csak azért, mert egyedül vagy és messze az otthonodtól?
A pár végül 1942. november 7-én házasodott össze Birminghamben. Néhány nappal később Jane már „drágám férjemként” szólította Rayt egy újabb szerelmeslevélben, miközben arról írt, mennyire fájdalmas, hogy a háború miatt továbbra is külön kell élniük.
Bár boldog volt, fájdalmasan élte meg az elválást:
Csodálatos dolog, hogy ilyen édes és szerető férjem van… Az egyetlen bánatom, hogy nem évekkel ezelőtt házasodtunk össze.
Levelét ezekkel a sorokkal zárta:
Mindig szeretni foglak. Mindig – a feleséged.
Intim történelmi lenyomat
A könyvtári archivisták szerint a gyűjtemény azért különleges, mert személyes nézőpontból mutatja be a világháborús éveket. A levelek egyszerre mesélnek szerelemről, társadalmi feszültségekről, katonai életről és a jövőt övező bizonytalanságról.
A párnak nem született gyermeke, Ray 1989-ben hunyt el Nashville-ben. Bár élő hozzátartozókat nem sikerült felkutatni, a fennmaradt szerelmeslevelek ma már bárki számára betekintést engednek egy múlt századi, mégis időtlen történetbe – ahol a remény és a szeretet a háború közepette is utat talált magának.
Az eredeti cikk az AP News oldalán olvasható.
További tartalmak:
A párizsi békeszerződés aláírása Magyarország részéről 1947-ben
1947 februárjában Párizsban hivatalosan is lezárult Magyarország számára a második világháború. A párizsi békeszerződés azonban nemcsak békét, hanem súlyos politikai és történelmi következményeket is hozott.
Terror és pusztítás: több száz áldozatot követelt a bombázás Magyarországon
1945. március 4-én az angolszász haderő bombázógépei pusztító támadást hajtottak végre Nyugat-Magyarországon. A bombázás magyarországon ezen a napon érte el utolsó, különösen súlyos állomását. A szombathelyi események több száz áldozatot követeltek, és a város jelentős része romba dőlt.