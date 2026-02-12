Hírlevél
második világháború

Különleges, 200 levélből álló, világháborús szerelmi történet került elő

Több mint kétszáz, a második világháború idején írt levél meséli el egy fiatal pár szerelmének történetét az Egyesült Államokban. A különleges szerelmeslevél-gyűjtemény ma már digitálisan is elérhető a Nashville-i Könyvtár archívumában.
második világháborúszerelmeslevélszerelem

2026 februárjában a Tennessee állambeli Nashville-ben a Nashville Public Library digitálisan is hozzáférhetővé tette azt a több mint 200 darabból álló levelezést, amely egy fiatal pár, William Raymond Whittaker és Jane Dean kapcsolatát örökíti meg a második világháború éveiből. A szerelmeslevél-sorozat intimebb képet ad a háborús időszak mindennapjairól, a bizonytalanságról és a távolság ellenére kibontakozó szerelemről.

William Raymond Whittaker és Jane Dean szerelmeslevél gyűjteménye került elő a második világháború idejéről
William Raymond Whittaker és Jane Dean szerelmeslevél gyűjteménye került elő a második világháború idejéről
Fotó: Nashville Public Library / Flickr / képkivágás

Egy váratlanul előkerült szerelmeslevél-gyűjtemény

A leveleket egy nashville-i házban találták meg, amely korábban Jane és testvérei tulajdonában volt. A dokumentumokat 2016-ban adományozták a Metro Nashville Archives számára. A gyűjtemény nemcsak leveleket, hanem fényképeket és Ray egyetemi közösségéhez, az Alpha Phi Alpha testvériséghez kötődő relikviákat is tartalmaz.

Szerelem a háború árnyékában

Ray New York államból érkezett Nashville-be, ahol a történelmileg afroamerikai Meharry Medical College hallgatója lett. Itt ismerkedett meg Jane-nel. Kapcsolatuk megszakadt, amikor Ray elhagyta a várost, majd 1942 nyarán besorozták a hadseregbe, és az arizonai Fort Huachucán állomásozott. 

A könyvtárban nincs meg Ray Jane-nek írt első levele, de a válasza igen. Jane első fennmaradt válaszlevelében – 1942. július 30-án – egyszerre ír örömmel és aggodalommal. Büszke arra, hogy Ray a hazáját szolgálja, ugyanakkor félti őt a háború bizonytalansága miatt. A levelekből kirajzolódik a korszak társadalmi valósága is: a faji elkülönítés, a katonai szolgálat kihívásai, valamint a fiatal értelmiségiek mindennapi dilemmái.

Fotó: Nashville Public Library / flickr

Kétségek, humor és egy lehetséges lánykérés

A levelezés hangneme hamar személyesebbé vált. Egy 1942 szeptemberében írt levelében Ray sejtelmesen fogalmaz:

Van valami nagyon fontos, amit el szeretnék mondani neked, amikor találkozunk. Talán még azt is megkérdezem, hogy hozzám jössz-e feleségül. Ki tudja.

Egy másik levelében humorral oldja a feszültséget, amikor a katonai fizetéséről ír:

Nem hagyhatom, hogy a felesleges pénzem a kormánynál maradjon, kell valaki, aki segít elkölteni.

Fotó: Nashville Public Library / flickr

Jane azonban nem adja könnyen magát. Szeptember 23-án ezt írja:

Miért gondolod, hogy még mindig szeretsz? Nem csak azért, mert egyedül vagy és messze az otthonodtól?

A pár végül 1942. november 7-én házasodott össze Birminghamben. Néhány nappal később Jane már „drágám férjemként” szólította Rayt egy újabb szerelmeslevélben, miközben arról írt, mennyire fájdalmas, hogy a háború miatt továbbra is külön kell élniük.

Fotó: Nashville Public Library / flickr

Bár boldog volt, fájdalmasan élte meg az elválást:

Csodálatos dolog, hogy ilyen édes és szerető férjem van… Az egyetlen bánatom, hogy nem évekkel ezelőtt házasodtunk össze.

Levelét ezekkel a sorokkal zárta:

Mindig szeretni foglak. Mindig – a feleséged.

Fotó: Nashville Public Library / flickr

Intim történelmi lenyomat

A könyvtári archivisták szerint a gyűjtemény azért különleges, mert személyes nézőpontból mutatja be a világháborús éveket. A levelek egyszerre mesélnek szerelemről, társadalmi feszültségekről, katonai életről és a jövőt övező bizonytalanságról.

A párnak nem született gyermeke, Ray 1989-ben hunyt el Nashville-ben. Bár élő hozzátartozókat nem sikerült felkutatni, a fennmaradt szerelmeslevelek ma már bárki számára betekintést engednek egy múlt századi, mégis időtlen történetbe – ahol a remény és a szeretet a háború közepette is utat talált magának.

Az eredeti cikk az AP News oldalán olvasható. 

