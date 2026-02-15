Egy kutya miatt riasztották a rendőröket, majd szörnyűségre derült fény

A helyi rendőrség 9:07-kor kapott bejelentést egy „csuromvizesnek és láthatóan bajba jutottnak” tűnő kutyáról. A kiérkező járőr a helyszínre érve egy nő segélykiáltásait hallotta meg, és azonnal a hang irányába indult – számolt be a New York Post a szerencsétlen balesetről.
Szerencsétlen baleset, két áldozattal
Az elsőként érkező rendőr a jégre rohant, hogy megmentse a nőt, ám a Bee’s River jeges vize alá zuhant, amikor alatta is beszakadt a jég.
Korábban beszámoltak róla, hogy egy második rendőr is megpróbálta kihúzni őket a fagyos vízből, de ő maga is a jég alá került. A mentőcsapat búvárai délelőtt 11 óra körül emelték ki a nő holttestét, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak.
Miután kiderült, hogy a férj is eltűnt a jeges vízben, a Barnstable megyei Műszaki Mentő- és Búváregység egészen délután 5 óráig folytatta a kutatást. A hatóságok közölték, hogy a pár személyazonosságát egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, amíg nem értesítik a családtagokat.
A rendőrség szerint valószínűleg a férj szakadt be először a jégbe. Egyelőre nem tudni, mi történt a kutyával.
Szörnyű tragédia a síparadicsom közelében: négyen meghaltak
Négy ember életét vesztette, miután egy kisrepülőgép lezuhant a Colorado állambeli Steamboat Springs közelében.
Tragikus rollerbalesetben vesztette életét a népszerű énekesnő
A 26 éves Camryn Magness halála mindenkit megrázott, az énekesnő előtt ígéretes karrier állt.