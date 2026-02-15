Egy kutya miatt riasztották a rendőröket, majd szörnyűségre derült fény

A helyi rendőrség 9:07-kor kapott bejelentést egy „csuromvizesnek és láthatóan bajba jutottnak” tűnő kutyáról. A kiérkező járőr a helyszínre érve egy nő segélykiáltásait hallotta meg, és azonnal a hang irányába indult – számolt be a New York Post a szerencsétlen balesetről.

Mentőcsapat a szerencsétlen baleset helyszínén

Fotó: Unsplash

Szerencsétlen baleset, két áldozattal

Az elsőként érkező rendőr a jégre rohant, hogy megmentse a nőt, ám a Bee’s River jeges vize alá zuhant, amikor alatta is beszakadt a jég.

Korábban beszámoltak róla, hogy egy második rendőr is megpróbálta kihúzni őket a fagyos vízből, de ő maga is a jég alá került. A mentőcsapat búvárai délelőtt 11 óra körül emelték ki a nő holttestét, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

Woman dies after plunging through ice near Cape Cod as authorities still searching for her husband https://t.co/vQuLWo5xMz pic.twitter.com/S5L99q9yck — New York Post (@nypost) February 15, 2026

Miután kiderült, hogy a férj is eltűnt a jeges vízben, a Barnstable megyei Műszaki Mentő- és Búváregység egészen délután 5 óráig folytatta a kutatást. A hatóságok közölték, hogy a pár személyazonosságát egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, amíg nem értesítik a családtagokat.

A rendőrség szerint valószínűleg a férj szakadt be először a jégbe. Egyelőre nem tudni, mi történt a kutyával.

