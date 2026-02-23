Zaklatás online téren kívül? Szexi influenszer otthonánál intézkedtek a rendőrök

A Los Angeles-i San Fernando Valley városrészben, 2026 februárjának végén történt az incidens, amikor Lindsey Pelas otthonához előbb éjfél előtt, majd másnap délután is rendőröket riasztottak. A szexi influenszer beszámolója szerint két különböző férfit látott a háza körül ólálkodni, ám a hatóságok egyik esetben sem találtak gyanúsítottat.

Lindsey Pelas, a szexi influenszer

Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Szexi influenszer a zaklatások célkeresztjében

A rendőrség közlése alapján az első riasztásnál birtokháborítás és egy esetleges távoltartási végzés megsértésének gyanúja merült fel, de az átvizsgálás eredménytelen volt. Másnap délután újabb bejelentés érkezett, ekkor egy férfit láttak az ingatlan elő- és hátsó kertjében. Letartóztatás nem történt, és a hatóságok szerint a két eset feltehetően nem függ össze.

Nyilvánosság és árnyoldalai

Lindsey Pelas Louisiana államból származik, 2015-ben költözött Los Angelesbe modell- és színészi karrierje miatt. Azóta több magazinban szerepelt, és több mint nyolcmillió követőt gyűjtött az Instagramon. Korábban egy hírességekkel foglalkozó podcastet is vezetett, és többször nyíltan beszélt arról, hogy szexi fotói miatt rendszeresen zaklatják – számolt be az esetről a New York Post.

További tartalmak:

Letisztult, mégis trendi stílus, tökéletesre szerkesztett Insta-pózok és nőies kisugárzás. AlishaMarie a digitális korszak szőke bombázója.

A 34 éves amerikai szupermodell ismét felrobbantotta az internetet. Emily Ratajkowski tangás, melltartós fotókat posztolt magáról az Instagramon, miközben új partnere kilétére is fény derült. A pasi korábban egy híres énekessel is járt.