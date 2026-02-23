Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Kínos!

Úgy kapták szét Zelenszkijt, mint a rozsdás Ladát, záporoztak a kemény szavak

szexi influenszer

Zaklatás online téren kívül? Szexi influenszer otthonánál intézkedtek a rendőrök

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két alkalommal is rendőrt hívott egy ismert közösségimédia-sztár, miután gyanús idegeneket látott az otthona körül. A szexi influenszer esete ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen veszélyekkel járhat a nyilvánosság az online térben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szexi influenszerbirtokháborítászaklatás

A Los Angeles-i San Fernando Valley városrészben, 2026 februárjának végén történt az incidens, amikor Lindsey Pelas otthonához előbb éjfél előtt, majd másnap délután is rendőröket riasztottak. A szexi influenszer beszámolója szerint két különböző férfit látott a háza körül ólálkodni, ám a hatóságok egyik esetben sem találtak gyanúsítottat.

Lindsey Pelas, a szexi influenszer - LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 18: Lindsey Pelas attends the premiere of Hulu's "Paradise" Season 2 at Paramount Theatre on February 18, 2026 in Los Angeles, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lindsey Pelas, a szexi influenszer
Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Szexi influenszer a zaklatások célkeresztjében

A rendőrség közlése alapján az első riasztásnál birtokháborítás és egy esetleges távoltartási végzés megsértésének gyanúja merült fel, de az átvizsgálás eredménytelen volt. Másnap délután újabb bejelentés érkezett, ekkor egy férfit láttak az ingatlan elő- és hátsó kertjében. Letartóztatás nem történt, és a hatóságok szerint a két eset feltehetően nem függ össze.

Nyilvánosság és árnyoldalai

Lindsey Pelas Louisiana államból származik, 2015-ben költözött Los Angelesbe modell- és színészi karrierje miatt. Azóta több magazinban szerepelt, és több mint nyolcmillió követőt gyűjtött az Instagramon. Korábban egy hírességekkel foglalkozó podcastet is vezetett, és többször nyíltan beszélt arról, hogy szexi fotói miatt rendszeresen zaklatják – számolt be az esetről a New York Post.

További tartalmak:

AlishaMarie szexi képei most új szintre emelik az influenszer vonzerőt

Letisztult, mégis trendi stílus, tökéletesre szerkesztett Insta-pózok és nőies kisugárzás. AlishaMarie a digitális korszak szőke bombázója.

Emily Ratajkowski fotói olyan tüzesek, hogy megolvadnak a jégtáblák az Antarktiszon – ráadásul az is kiderült, kivel kavar

A 34 éves amerikai szupermodell ismét felrobbantotta az internetet. Emily Ratajkowski tangás, melltartós fotókat posztolt magáról az Instagramon, miközben új partnere kilétére is fény derült. A pasi korábban egy híres énekessel is járt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!