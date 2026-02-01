Egy nap alatt 85 házassági ajánlatot kap a szexi modell

A 20 éves arizonai influencer, Katrina Rose, nem idegen a férfiak figyelmétől, de még őt is sokkolta, ami ezután történt. A felvétel pillanatok alatt vírussá vált, és a kommentelők nem randira, hanem egyenesen az oltár elé akarták vinni a szexi modellt.

A szexi modell influencer, Katrina Rose

Fotó: @lilpeaxo / Daily Star / képkivágás

„Nem randizni akartak – feleségül venni”

Katrina elmondása szerint perceken belül elárasztották az üzenetek:

„Álmaim nője vagy”, „A feleségemnek akarlak”, „Készen állok elköteleződni” – csak néhány abból, amit kapott. Egy férfi odáig ment, hogy egy komplett szerelmi történetet írt kettőjükről a kommentekbe – írja a Daily Star.

Úgy éreztem, új műfajt teremtettem: romantikus fan fictiont

– jegyezte meg nevetve.

A szexi modell tudja, mit ér – és nem siet sehova

Bár élvezi a figyelmet, Katrina határozott: nem fog bárkivel randizni csak azért, mert tetszik neki.

A magabiztosság vonzza a férfiakat, mint a molylepkéket a láng, de én tudom, mennyit érek

– mondta. Szerinte nem számít a pénz vagy a külső, kizárólag a tartalom és az igazi kémia.

Egy biztos: 85 házassági ajánlat ide vagy oda, Katrina Rose egyelőre marad az Instagramnál – de bevallotta, az önbizalmának kifejezetten jót tett a dolog.

