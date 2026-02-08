Hú, de ciki! A szexi rapper öltáncát nézni is kellemetlen

A szexi rapper látványos utcai jelenetet produkált egy robot társaságában. Cardi B elmondása szerint már megszokta, hogy rámozdulnak a férfiak, de hogy egy robot...

Szexi táncot lejtett egy robot előtt Cardi B, majd rádőlt a gép a rapperre (A képen a dögös hölgy látható, robot nélkül)

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Erotikus műsort adott a robotnak a szexi rapper

San Francisco utcáin Cardi B erotikus táncot adott elő egy robot előtt. A rapper a járókelők előtt vonaglott, rázta magát, végigsimította a gépet és csókot imitált a kifejezéstelen arcának, miközben a jelenetet többen figyelték.

A performansz közben a robot hirtelen előredőlt, majd szó szerint ráesett a rapperre. Cardi sikítva reagált, miközben a gép a lábai közé zuhant, és a körülötte állók gyorsan a segítségére siettek.

Fotó: TMZ

A jelenet végül sérülés nélkül ért véget. A különös utcai performansz rövid idő alatt az interneten is elterjedt – számolt be az esetről a TMZ.

Itt pedig a teljes videó látható: