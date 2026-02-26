Születésnapján rúgták ki a szexi riportert – kemény üzenetet küldött a csatornának

A Los Angeles-i KTLA átszervezésre hivatkozva több ismert arcától is megvált, többek között szexi riporterétől is, a döntés pedig komoly vihart kavart a médiában – írja a NY Post.

A szexi riporter Ellina Abovian születésnapján tudta meg, hogy megválik tőle a KTLA.

Fotó: X/@nypost

Miért rúgták ki a szexi riportert a születésnapján?

Ellina Abovian több mint egy évtizede dolgozott a csatornánál, amikor a tulajdonos, a médiabirodalmat működtető Nexstar Media Group költségcsökkentési és szerkezeti átalakításokat jelentett be. A leépítési hullám nemcsak Los Angelest érintette, hanem New Yorkban, a WPIX-TV csatornánál is történtek elbocsátások.

Abovian mellett több ismert tévés személyiség – köztük Mark Kriski, Glen Walker és Lu Parker – is távozni kényszerült.

Mit üzent a szexi riporter kirúgása után?

Ellina nem maradt csendben. Podcastjében burkoltan, de egyértelműen reagált a történtekre: