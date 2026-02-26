Születésnapján rúgták ki a szexi riportert – kemény üzenetet küldött a csatornának

A Los Angeles-i KTLA átszervezésre hivatkozva több ismert arcától is megvált, többek között szexi riporterétől is, a döntés pedig komoly vihart kavart a médiában – írja a NY Post.
Miért rúgták ki a szexi riportert a születésnapján?
Ellina Abovian több mint egy évtizede dolgozott a csatornánál, amikor a tulajdonos, a médiabirodalmat működtető Nexstar Media Group költségcsökkentési és szerkezeti átalakításokat jelentett be. A leépítési hullám nemcsak Los Angelest érintette, hanem New Yorkban, a WPIX-TV csatornánál is történtek elbocsátások.
Abovian mellett több ismert tévés személyiség – köztük Mark Kriski, Glen Walker és Lu Parker – is távozni kényszerült.
Mit üzent a szexi riporter kirúgása után?
Ellina nem maradt csendben. Podcastjében burkoltan, de egyértelműen reagált a történtekre:
Azt hiszem, a 40. születésnapomon könnyebbnek érzem magam, szeretve és tele izgatott várakozással a jövőt illetően.