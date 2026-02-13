Kiskorúakat kényszerített szexpartikra az 50 éves anya

Egy „bulizós anyukát” azzal vádolnak, hogy szexpartikat szervezett kiskorú fiával és barátaival, miközben nyomást gyakorolt ​​rájuk, hogy tartsák a szájukat. Azt mondta nekik: „Ami Vegasban történik, az Vegasban is marad.” A vád szerint a nő ellenőrizte, hogy kik szexelnek egymással, és berendezett egy kijelölt szobát a kiskorú tinédzserek számára, hogy ott ismerkedhessenek meg, számolt be a történtekről a Daily Mail.

Egy 50 éves anyuka szexpartikat szervezett kiskorúaknak, ahol végignézte, hogy ittasan szexuálisan bántalmazzák egymást – Fotó: pexels.com/illusztráció

Az 50 éves Shannon O'Connort 63 rendbeli vádponttal vádolják a 2020-2021-es tanévben tartott szexpartikkal kapcsolatban. Emellett azzal is vádolják, hogy számos szexuális zaklatást nézett végig ezeken a bulikon, és kiskorú lányokat arra kényszerített, hogy elveszítsék a szüzességüket.

Snapchaten szervezte a szexpartikat

A nő a kaliforniai Los Gatos-i rezidenciáján, a Szilícium-völgyben található házában tartotta a beteges bulijait. Az ügyészek szerint O’Connor a Snapchat-en keresztül beszélgetett fia barátaival, és gyakran hozott fel olyan témákat, mint a szex és az ivás. Néhány tizenéves fiú megjegyezte a köztük és a barátjuk anyja közötti furcsa kapcsolatot, sőt, egyesek azt mondták, hogy minden nap cseteltek a nővel.

Egy diák a bíróságnak elmondta, hogy O’Connor túllépett a „menő anya” szerepen, állítólag ellenőrizte, hogy ki kivel létesít szexuális kapcsolatot, sőt, arra vette rá a fiatalokat, hogy szexuális zaklatás történjen ezeken a bulikon. A bíróságnak bemutatott jogi dokumentumok szerint a „bulizós anyuka” arra biztatta a kiskorú gyerekeket, hogy berúgjanak és szexeljenek a saját szexuális kielégülése érdekében.

Nyaralókba is szervezett partikat, 30 év börtönt kaphat

A nő nyaralóházakba is szervezett szexpartikat. Az egyik bérlemény tulajdonosa a bíróságon azt mondta, hogy a bulik teljesen tönkretették a tengerparti ingatlanát.

Ez egy értékes ingatlan. Két gyönyörű fürdőszobánk van. A fiúk telepisilték az udvart... úgy viselkednek, mint a huligánok

– magyarázta.

Az ügyészek szerint egy szilveszteri buli során, ahol öt kiskorú gyermek volt jelen, O'Connor végignézte és nevetett, ahogy egy részeg tinédzser szexuálisan bántalmaz egy kislányt az ágyban. Ugyanezen a partin az anya állítólag azt is végignézte, ahogy egy fiú egy pezsgőfürdőben szexuálisan bántalmaz egy cselekvőképtelen kislányt. A nő akár 30 év börtönbüntetésre is számíthat, ha elítélik.