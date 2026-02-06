Hírlevél
Hat év börtönbüntetésre ítélte egy skót bíróság azt a férfit, aki egy Olaszország és Nagy-Britannia között közlekedő easyJet-járaton próbált megerőszakolni egy egyedül utazó nőt. A 45 éves olasz állampolgár, Nicola Cristiano a késő esti repülőút során követett el szexuális erőszakot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ügyészség szerint a férfi a Nápoly–Edinburgh easyJet-járaton ülést cserélt, hogy az áldozat mellé kerülhessen, majd szexuális erőszakot kísérelt meg. Többször megragadta a nő kezét és nyakát, miközben azt akarta elérni, hogy megérintse fedetlen nemi szervét. A támadás során csókolózni és tapogatni is próbálta a nőt, akinek arcán és ajkán később az elkövető ondónyomait is kimutatták – írja a Daily Mail

A szexuális erőszak elkövetője, Nicola Cristiano – Fotó: X
A szexuális erőszak elkövetője, Nicola Cristiano
Fotó: X

Maradandó sérüléseket okozott a szexuális erőszak

A kétgyermekes férfi – aki állítása szerint munkavégzés miatt utazott Skóciába – végül a gép egy másik részére ment, ekkor a sértett értesítette a légiutas-kísérőket. A támadót a repülőgép edinburgh-i landolása után azonnal őrizetbe vették.

Cristianót a múlt hónapban az edinburgh-i felsőbíróság bűnösnek mondta ki nemi erőszak kísérletében. Bár a védelem szerint a férfi elismerte, hogy a nő többször nemet mondott, a legsúlyosabb vádakat továbbra is tagadja.

Alison Stirling bíró az ítélethirdetéskor hangsúlyozta: a támadás maradandó lelki sebeket okozott az áldozatnak.

A nő azóta nem érzi magát biztonságban utazás közben, és már egy tervezett nyaralását is lemondta”

 – mondta a bíró, hozzátéve, hogy az eset különösen súlyos volt, mivel az áldozat más emberekkel körülvéve mégis teljesen magára maradt.

A börtönbüntetés letöltése után Cristianót kitoloncolják Olaszországba, ahol határozatlan ideig nyilvántartásba veszik mint szexuális bűnelkövetőt.

A rendőrség közlése szerint az ítélet fontos üzenet minden áldozat számára.

Reméljük, hogy ez az ügy bátorítást ad mindenkinek, aki hasonló bűncselekmény áldozatává válik”

 – fogalmazott a nyomozás vezetője.

