Az ügyészség szerint a férfi a Nápoly–Edinburgh easyJet-járaton ülést cserélt, hogy az áldozat mellé kerülhessen, majd szexuális erőszakot kísérelt meg. Többször megragadta a nő kezét és nyakát, miközben azt akarta elérni, hogy megérintse fedetlen nemi szervét. A támadás során csókolózni és tapogatni is próbálta a nőt, akinek arcán és ajkán később az elkövető ondónyomait is kimutatták – írja a Daily Mail.
Maradandó sérüléseket okozott a szexuális erőszak
A kétgyermekes férfi – aki állítása szerint munkavégzés miatt utazott Skóciába – végül a gép egy másik részére ment, ekkor a sértett értesítette a légiutas-kísérőket. A támadót a repülőgép edinburgh-i landolása után azonnal őrizetbe vették.
Cristianót a múlt hónapban az edinburgh-i felsőbíróság bűnösnek mondta ki nemi erőszak kísérletében. Bár a védelem szerint a férfi elismerte, hogy a nő többször nemet mondott, a legsúlyosabb vádakat továbbra is tagadja.
Alison Stirling bíró az ítélethirdetéskor hangsúlyozta: a támadás maradandó lelki sebeket okozott az áldozatnak.
A nő azóta nem érzi magát biztonságban utazás közben, és már egy tervezett nyaralását is lemondta”
– mondta a bíró, hozzátéve, hogy az eset különösen súlyos volt, mivel az áldozat más emberekkel körülvéve mégis teljesen magára maradt.
A börtönbüntetés letöltése után Cristianót kitoloncolják Olaszországba, ahol határozatlan ideig nyilvántartásba veszik mint szexuális bűnelkövetőt.
A rendőrség közlése szerint az ítélet fontos üzenet minden áldozat számára.
Reméljük, hogy ez az ügy bátorítást ad mindenkinek, aki hasonló bűncselekmény áldozatává válik”
– fogalmazott a nyomozás vezetője.
