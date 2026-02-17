Két diákkal is viszonyt folytatott a 31 éves iskolatitkár

Egy 31 éves indianai iskolatitkárt letartóztattak, miután a hatóságok szerint szexuális kapcsolatot létesített két diákkal. Az ügy akkor került nyilvánosságra, amikor a rendőrség bejelentést kapott egy családon belüli incidensről, amely során a nő férje állítólag rajtakapta őt egy 18 éves tanulóval - New York Post.

A hatóságok szerint a szexuális kapcsolat egy kiskorú tanulót is érintett - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Szexuális kapcsolat miatt indult büntetőeljárás

A nyomozás során a hatóságok megállapították, hogy a nő egy 17 éves diákkal is kapcsolatban állt. Emiatt öt rendbeli kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekménnyel vádolják. A 18 éves érintettre vonatkozóan egyelőre nem közöltek további jogi lépéseket.

Az ügyben a bíróság 25 ezer dolláros (km 9–9,5 millió forintos), kizárólag készpénzben letehető óvadékot állapított meg, ami azt jelenti, hogy az érintett ennek befizetésével a büntetőeljárás idejére szabadlábra kerülhet.

Az érintett alkalmazottat a jogi eljárás lezárultáig minden, diákokkal kapcsolatos feladatától felfüggesztették. A hatóságok vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

A married high school secretary allegedly had sex with two students - and was beaten up by her husband when he caught her during one of the trysts, police said.https://t.co/QoTKjHPtjY — Sky News Australia (@SkyNewsAust) February 17, 2026

Teherbe esett diákjától a perverz tanárnő – ami ezután történt, arra nincsenek szavak

Kiskorú diákjaival létesített intim kapcsolatot egy tanárnő az Egyesült Államokban. A szexuális viszonyból teherbe is esett, azonban azt elvetette, ami további traumát okozott a diáknak.

Pedofil dolgozott az óvodában – minden szülő legrosszabb rémálma igazolódott be

Egy bristoli óvodában történt botrány rázta meg az egész országot, miután kiderült: kisgyermekeket ért szexuális bántalmazás a falakon belül.Az óvodai pedofil ügye minden szülő rémálmát testesíti meg, a hatóságok szerint a rendszer súlyosan kudarcot vallott.