Két diákkal is viszonyt folytatott a 31 éves iskolatitkár

Egy amerikai középiskola alkalmazottját letartóztatták egy folyamatban lévő büntetőeljárás részeként. A hatóságok szerint a nő szexuális kapcsolat miatt került a nyomozók látókörébe, amely két diákot is érintett. Az ügy egy családon belüli incidens után vált ismertté.
Egy 31 éves indianai iskolatitkárt letartóztattak, miután a hatóságok szerint szexuális kapcsolatot létesített két diákkal. Az ügy akkor került nyilvánosságra, amikor a rendőrség bejelentést kapott egy családon belüli incidensről, amely során a nő férje állítólag rajtakapta őt egy 18 éves tanulóval - New York Post.

A hatóságok szerint a szexuális kapcsolat egy kiskorú tanulót is érintett - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Szexuális kapcsolat miatt indult büntetőeljárás

A nyomozás során a hatóságok megállapították, hogy a nő egy 17 éves diákkal is kapcsolatban állt. Emiatt öt rendbeli kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekménnyel vádolják. A 18 éves érintettre vonatkozóan egyelőre nem közöltek további jogi lépéseket. 

Az ügy rávilágít arra, hogy az oktatási intézményekben dolgozó felnőttek és a diákok közötti viszonyt szigorú jogi és etikai szabályok határozzák meg. Az ilyen esetek nemcsak büntetőjogi következményekkel járhatnak, hanem súlyosan sértik a diákok biztonságát és az intézményekbe vetett közbizalmat is.

Az ügyben a bíróság 25 ezer dolláros (km 9–9,5 millió forintos), kizárólag készpénzben letehető óvadékot állapított meg, ami azt jelenti, hogy az érintett ennek befizetésével a büntetőeljárás idejére szabadlábra kerülhet.

Az érintett alkalmazottat a jogi eljárás lezárultáig minden, diákokkal kapcsolatos feladatától felfüggesztették. A hatóságok vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

