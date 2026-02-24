Meghalt a híres hollywoodi színész

Közleményükben úgy fogalmaztak, hogy Carradine egy sötétnek tűnő világban is mindig fényt hozott mások életébe. A színész közel két évtizeden át harcolt mentális betegségével, és szerettei remélik, hogy története segít lebontani a mentális zavarokat övező stigmát – számolt be róla a People.

A színész 71 éves korában hunyt el hosszan tartó betegség után

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

A színész pályafutása és öröksége

Robert Carradine 1972-ben debütált a filmvásznon, amikor John Wayne oldalán szerepelt a Cowboyok című filmben. A híres Carradine színészdinasztia tagjaként testvére, David Carradine bátorította őt a meghallgatásra, édesapja pedig a legendás John Carradine volt. Szerepelt Martin Scorsese 1973-as Aljas utcák című filmjében, majd Hal Ashby Oscar-díjas alkotásában, a Hazatérés című drámában is.

Legismertebb alakítása Lewis Skolnick szerepe volt a Nerdök bosszúja vígjáték-franchise-ban.

A fiatalabb generáció számára a Disney Channel sikeres sorozatában, a Lizzie McGuire-ben vált emlékezetessé, ahol Hilary Duff karakterének édesapját játszotta, valamint a Lizzie McGuire – A film című moziváltozatban is feltűnt. Duff közösségi oldalán megható üzenetben búcsúzott tőle, hangsúlyozva, mennyire gondoskodó volt a forgatások idején. A sorozatban öccsét alakító Jake Thomas szintén érzelmes sorokkal emlékezett rá, kiemelve humorát és különleges személyiségét. Testvére, Keith Carradine arról beszélt, hogy

fontos nyíltan beszélni a bipoláris zavarról, mert nincs benne semmi szégyellnivaló.

Carradine tehetséges színész, zenész és rendező is volt, akit családja és kollégái egyaránt nagyra tartottak. Története egyben figyelemfelhívás is arra, hogy a mentális betegségek felismerése és kezelése létfontosságú, és senkinek sem szabad egyedül maradnia a küzdelmében.

