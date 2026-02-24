Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

Ezt látnia kell!

Nyíltan beszállt a választási kampányba Magyar Péterék mellett az Erste Bank

színész

Meghalt a híres hollywoodi színész

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elhunyt Robert Carradine, a Nerdök bosszúja és a Lizzie McGuire sztárja. A népszerű színész 71 éves volt. Halálhírét családja február 23-án, hétfőn erősítette meg. A család közlése szerint hosszan és bátran küzdött bipoláris zavarral.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színészmentális betegségrobert carradinefilm

Közleményükben úgy fogalmaztak, hogy Carradine egy sötétnek tűnő világban is mindig fényt hozott mások életébe. A színész közel két évtizeden át harcolt mentális betegségével, és szerettei remélik, hogy története segít lebontani a mentális zavarokat övező stigmát számolt be róla a People.

színész
A színész 71 éves korában hunyt el hosszan tartó betegség után
Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

A színész pályafutása és öröksége

Robert Carradine 1972-ben debütált a filmvásznon, amikor John Wayne oldalán szerepelt a Cowboyok című filmben. A híres Carradine színészdinasztia tagjaként testvére, David Carradine bátorította őt a meghallgatásra, édesapja pedig a legendás John Carradine volt. Szerepelt Martin Scorsese 1973-as Aljas utcák című filmjében, majd Hal Ashby Oscar-díjas alkotásában, a Hazatérés című drámában is.

Legismertebb alakítása Lewis Skolnick szerepe volt a Nerdök bosszúja vígjáték-franchise-ban.

A fiatalabb generáció számára a Disney Channel sikeres sorozatában, a Lizzie McGuire-ben vált emlékezetessé, ahol Hilary Duff karakterének édesapját játszotta, valamint a Lizzie McGuire – A film című moziváltozatban is feltűnt. Duff közösségi oldalán megható üzenetben búcsúzott tőle, hangsúlyozva, mennyire gondoskodó volt a forgatások idején. A sorozatban öccsét alakító Jake Thomas szintén érzelmes sorokkal emlékezett rá, kiemelve humorát és különleges személyiségét. Testvére, Keith Carradine arról beszélt, hogy

 fontos nyíltan beszélni a bipoláris zavarról, mert nincs benne semmi szégyellnivaló.

Carradine tehetséges színész, zenész és rendező is volt, akit családja és kollégái egyaránt nagyra tartottak.  Története egyben figyelemfelhívás is arra, hogy a mentális betegségek felismerése és kezelése létfontosságú, és senkinek sem szabad egyedül maradnia a küzdelmében.

Elhunyt Hollywood emlékezetes gonosza is

Néhány napja hunyt el egy híres pályatársa is. Tom Noonan amerikai színészt, rendezőt és forgatókönyvírót olyan legendás filmekből ismerhette a közönség, mint a Robotzsaru 2., Az embervadász és Az utolsó akcióhős. A gyászhírt pályatársai és barátai erősítették meg, akik Noonant tehetséges művészként és nagy hatású karakterformálóként búcsúztatták; halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!