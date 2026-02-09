Fél a szívinfarktustól? Mutatjuk, hogy mit egyen

A februári Szívhónap apropóján arra figyelmeztetnek, hogy a kis változtatások is komoly, hosszú távú hatással járhatnak. A cél az, hogy a szív számára kedvezőbb étrend fokozatosan, mégis tartósan váljon a mindennapok részévé – írja Fox News.
Szívbarát élelmiszerek, amelyeket érdemes a kosárba tenni
1. Zsíros halak
Lazac, tonhal, szardínia
Konzerv formában is kiváló
Omega–3 zsírsavakban gazdag, gyors és praktikus
2. Bab és lencse
Olcsó, laktató, rostban gazdag
Konzerv is jó, ha leöblítjük (kevesebb só)
Sok amerikai rosthiányos — ez segít pótolni
3. Teljes kiőrlésű gabonák
Fehér kenyér, rizs, tészta helyett teljes kiőrlésű változatok
Ne a csomagolást nézd, hanem az összetevőket
Zab és quinoa különösen jó a szívnek
4. Gyümölcsök és zöldségek
A szívbarát étrend alapja
Fagyasztott változat is kiváló, gyakran olcsóbb
Télen: citrusfélék, brokkoli, kelkáposzta, leveles zöldek
5. Diófélék és magvak
Egészséges, telítetlen zsírokat tartalmaznak
Sózatlan változat chips helyett
Avokádó is jó választás
6. Sovány fehérjék
Hal, bőr nélküli baromfi, sovány húsok
Kevesebb feldolgozott hús = kisebb kockázat
Nem kell teljesen elhagyni az állati termékeket
Mit mire cseréljen?
Tejföl / majonéz → görög joghurt
Só → fűszerek, citrom
Vaj → olívaolaj
Az orvosok szerint a tejföl vagy majonéz görög joghurtra cserélése, illetve a só visszafogása egyszerű, mégis hatásos lépés. A szakértők egyetértenek abban, hogy a hosszú távon fenntartható étrend többet ér, mint bármilyen rövid divatdiéta.
Ez a négy tényező okozza a szívrohamok 99 százalékát
Egy friss, hatalmas mintán alapuló kutatás szerint a szívroham nem véletlenül következik be, hanem szinte minden esetben négy jól ismert kockázati tényező valamelyikéhez köthető: magas vérnyomás, magas koleszterinszint, magas vércukorszint és dohányzás szerepel a túlnyomó többségnél.
A nők nagyobb veszélyben vannak
Egy friss, nagyszabású kutatás szerint azoknál, akik rendszeresen későn fekszenek le és este aktívabbak, hosszú távon nagyobb eséllyel alakulnak ki szív- és érrendszeri betegségek – különösen középkorú és idősebb nőknél.