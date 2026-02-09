Fél a szívinfarktustól? Mutatjuk, hogy mit egyen

A februári Szívhónap apropóján arra figyelmeztetnek, hogy a kis változtatások is komoly, hosszú távú hatással járhatnak. A cél az, hogy a szív számára kedvezőbb étrend fokozatosan, mégis tartósan váljon a mindennapok részévé – írja Fox News.

Egy rossz döntés a bevásárlásnál, és máris veszélybe kerül a szív.

Szívbarát élelmiszerek, amelyeket érdemes a kosárba tenni

1. Zsíros halak

Lazac, tonhal, szardínia

Konzerv formában is kiváló

Omega–3 zsírsavakban gazdag, gyors és praktikus

2. Bab és lencse

Olcsó, laktató, rostban gazdag

Konzerv is jó, ha leöblítjük (kevesebb só)

Sok amerikai rosthiányos — ez segít pótolni

3. Teljes kiőrlésű gabonák

Fehér kenyér, rizs, tészta helyett teljes kiőrlésű változatok

Ne a csomagolást nézd, hanem az összetevőket

Zab és quinoa különösen jó a szívnek

4. Gyümölcsök és zöldségek

A szívbarát étrend alapja

Fagyasztott változat is kiváló, gyakran olcsóbb

Télen: citrusfélék, brokkoli, kelkáposzta, leveles zöldek

5. Diófélék és magvak

Egészséges, telítetlen zsírokat tartalmaznak

Sózatlan változat chips helyett

Avokádó is jó választás

6. Sovány fehérjék

Hal, bőr nélküli baromfi, sovány húsok

Kevesebb feldolgozott hús = kisebb kockázat

Nem kell teljesen elhagyni az állati termékeket

Mit mire cseréljen?

Tejföl / majonéz → görög joghurt

Só → fűszerek, citrom

Vaj → olívaolaj

Az orvosok szerint a tejföl vagy majonéz görög joghurtra cserélése, illetve a só visszafogása egyszerű, mégis hatásos lépés. A szakértők egyetértenek abban, hogy a hosszú távon fenntartható étrend többet ér, mint bármilyen rövid divatdiéta.

