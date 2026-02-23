Miért volt ennyire hideg idén télen? – Több tényező okozta a jelenséget

Hírlevél
Az idei tél több szempontból is kilóg a megszokott mintázatból, és még a meteorológusokat is meglepte. A szokatlanul hideg tél különösen Németország egyes térségeiben okozott rendkívüli időjárási helyzeteket 2026 elején.
Németországban, 2026 januárjában és februárjában, a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) adatai szerint olyan lehűlés következett be, amilyenre évek óta nem volt példa. A szokatlanul hideg tél azért is számít különlegesnek, mert a január lett az első, az átlagosnál hidegebb hónap 2021 augusztusa óta, miközben az ország délnyugati részén korábban enyhébb idő uralkodott.

Szokatlanul hideg tél: ritka időjárási jelenségek okozták a 2026-os fagyokat Schliersee, Németország
Szokatlanul hideg tél: ritka időjárási jelenségek okozták a 2026-os fagyokat Schliersee, Németország
Fotó: Andreas Weilgunyt / Unsplash

Szokatlanul hideg tél: mi áll a háttérben?

A rendkívüli hideg oka egy tartós időjárási helyzet volt, amelyben Izlandtól Skandináviáig magas légnyomás alakult ki, míg délnyugaton alacsony nyomás uralkodott. Ez a felállás megakadályozta az enyhe atlanti levegő beáramlását, helyette hideg légtömegek érkeztek Északkelet-Európa felől.

Wachenburg vára egy havas napon Weinheim, Németország
Wachenburg vára egy havas napon Weinheim, Németország
Fotó: Bernd Dittrichet  / Unsplash

Miért volt ilyen hideg az idei tél?

A szakértők szerint kulcsszerepet játszott a polárörvény instabilitása. Amikor ez a normál esetben az Északi-sark körül „bezárt” hideg levegőt irányító rendszer meggyengül, a fagyos légtömegek dél felé törhetnek ki. A DWD meteorológusai szerint ez történt 2026 telén is, ami tartós fagyokat eredményezett.

Havazás Bonnban
Havazás Bonnban
Fotó: Carolina Nichitint / Unsplash

Meleg tengerek, globális hatások

További érdekesség, hogy a Grönland környéki tengervíz szokatlanul meleg volt, ami visszafogta az atlanti ciklonok kialakulását. Emellett a La Niña jelenség és az Egyenlítő mentén zajló légköri folyamatok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy Európa felett hosszabb ideig megmaradt a hideg időjárás. A szakértők szerint azonban a következő napokban fokozatos enyhülés várható Németország-szerte.

(FILES) A photo taken on February 1, 2026 shows the trace of Karl Joregn's fishing boat in the ice-covered fjord water near Sarfannguit, near Sisimiut, Greenland. Greenland's capital Nuuk registered its warmest ever January -- beating a record that stood for 109 years -- as temperatures soared across the Arctic island's west coast, the Danish Meteorological Institute said on february 16, 2026. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)
Megdőlt a Grönland-i melegrekord 
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Cikkünk a Bild információi alapján készült.

