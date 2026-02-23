Miért volt ennyire hideg idén télen? – Több tényező okozta a jelenséget

Németországban, 2026 januárjában és februárjában, a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) adatai szerint olyan lehűlés következett be, amilyenre évek óta nem volt példa. A szokatlanul hideg tél azért is számít különlegesnek, mert a január lett az első, az átlagosnál hidegebb hónap 2021 augusztusa óta, miközben az ország délnyugati részén korábban enyhébb idő uralkodott.
Szokatlanul hideg tél: mi áll a háttérben?
A rendkívüli hideg oka egy tartós időjárási helyzet volt, amelyben Izlandtól Skandináviáig magas légnyomás alakult ki, míg délnyugaton alacsony nyomás uralkodott. Ez a felállás megakadályozta az enyhe atlanti levegő beáramlását, helyette hideg légtömegek érkeztek Északkelet-Európa felől.
Miért volt ilyen hideg az idei tél?
A szakértők szerint kulcsszerepet játszott a polárörvény instabilitása. Amikor ez a normál esetben az Északi-sark körül „bezárt” hideg levegőt irányító rendszer meggyengül, a fagyos légtömegek dél felé törhetnek ki. A DWD meteorológusai szerint ez történt 2026 telén is, ami tartós fagyokat eredményezett.
Meleg tengerek, globális hatások
További érdekesség, hogy a Grönland környéki tengervíz szokatlanul meleg volt, ami visszafogta az atlanti ciklonok kialakulását. Emellett a La Niña jelenség és az Egyenlítő mentén zajló légköri folyamatok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy Európa felett hosszabb ideig megmaradt a hideg időjárás. A szakértők szerint azonban a következő napokban fokozatos enyhülés várható Németország-szerte.
Cikkünk a Bild információi alapján készült.
100 éves melegrekord dőlt meg Grönlandon
A valaha mért legmelegebb januárt regisztrálták idén Grönlandon, ahol a fővárosban, Nuukban 109 éves rekord is megdőlt. A Dán Meteorológiai Intézet (DMI) szerint a melegrekord Grönland egész területén szokatlanul nagy kiterjedésben és tartósan jelentkezett.
Magyarország legdurvább tele: rekordhideg és árvíz pusztított – videó
1940. február 16-án mérték Magyarországon az eddigi legalacsonyabb hőmérsékletet. A hidegrekord mínusz 35 Celsius-fok volt, amelyet Görömbölytapolcán, Miskolc közelében jegyeztek fel. A rendkívüli hideget követő hirtelen felmelegedés és hóolvadás országos árvizekhez vezetett, amelyek jelentős károkat okoztak.