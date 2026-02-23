Miért volt ennyire hideg idén télen? – Több tényező okozta a jelenséget

Németországban, 2026 januárjában és februárjában, a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) adatai szerint olyan lehűlés következett be, amilyenre évek óta nem volt példa. A szokatlanul hideg tél azért is számít különlegesnek, mert a január lett az első, az átlagosnál hidegebb hónap 2021 augusztusa óta, miközben az ország délnyugati részén korábban enyhébb idő uralkodott.

Szokatlanul hideg tél: ritka időjárási jelenségek okozták a 2026-os fagyokat Schliersee, Németország

Fotó: Andreas Weilgunyt / Unsplash

Szokatlanul hideg tél: mi áll a háttérben?

A rendkívüli hideg oka egy tartós időjárási helyzet volt, amelyben Izlandtól Skandináviáig magas légnyomás alakult ki, míg délnyugaton alacsony nyomás uralkodott. Ez a felállás megakadályozta az enyhe atlanti levegő beáramlását, helyette hideg légtömegek érkeztek Északkelet-Európa felől.

Wachenburg vára egy havas napon Weinheim, Németország

Fotó: Bernd Dittrichet / Unsplash

Miért volt ilyen hideg az idei tél?

A szakértők szerint kulcsszerepet játszott a polárörvény instabilitása. Amikor ez a normál esetben az Északi-sark körül „bezárt” hideg levegőt irányító rendszer meggyengül, a fagyos légtömegek dél felé törhetnek ki. A DWD meteorológusai szerint ez történt 2026 telén is, ami tartós fagyokat eredményezett.

Havazás Bonnban

Fotó: Carolina Nichitint / Unsplash

Meleg tengerek, globális hatások

További érdekesség, hogy a Grönland környéki tengervíz szokatlanul meleg volt, ami visszafogta az atlanti ciklonok kialakulását. Emellett a La Niña jelenség és az Egyenlítő mentén zajló légköri folyamatok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy Európa felett hosszabb ideig megmaradt a hideg időjárás. A szakértők szerint azonban a következő napokban fokozatos enyhülés várható Németország-szerte.

Megdőlt a Grönland-i melegrekord

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Cikkünk a Bild információi alapján készült.

