Szorongás a pohárban? Így hat a cukros üdítő a fiatalokra

A Bournemouthi Egyetem kutatói átfogó áttekintést készítettek korábbi tanulmányok eredményeiből, amelyek a táplálkozás és a mentális egészség kapcsolatát vizsgálták serdülőknél, ugyanis a szorongás továbbra is az egyik leggyakoribb mentális problémát jelentik a fiatalok körében. Az adatok elemzése során a kutatók olyan mintázatokat kerestek, amelyek következetesen megjelentek a különböző vizsgált csoportokban – írja a Science Daily.

Összefügghet a cukros italok rendszeres fogyasztása a szorongással a tizenévesek körében? (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Míg az elmúlt években a közegészségügyi programok főként az elhízásra és a 2-es típusú cukorbetegségre koncentráltak, a táplálkozás mentális egészségre gyakorolt hatását kevésbé vizsgálták”

– mondta Dr. Chloe Casey, a tanulmány társszerzője és a táplálkozástudomány előadója. Hozzátette, hogy különösen a tápanyagban szegény, magas energiaértékű italok mentális hatásai kerültek kevésbé fókuszba.

A szorongás továbbra is az egyik leggyakoribb mentális problémát jelentik a fiatalok körében. 2023-ban minden ötödik gyermek vagy serdülő élt valamilyen mentális betegséggel, melyek közül a szorongás szerepelt az egyik leggyakrabban.

Az áttekintésbe bevont tanulmányok főként kérdőíves adatgyűjtésre támaszkodtak, amely a cukros italok fogyasztását és a mentális tüneteket vizsgálta. Ide tartoznak a szénsavas üdítők, energiaitalok, édesített gyümölcslevek, ízesített tejek, valamint a cukros tea- és kávéfajták.

A kutatók szerint a magas cukortartalmú italok fogyasztása következetesen összefüggött a szorongásos tünetek gyakoribb előfordulásával a serdülők körében.

A vizsgálat azonban nem bizonyítja, hogy a cukros italok közvetlenül okoznák a szorongást. Elképzelhető, hogy azok a tinédzserek, akik már eleve szoronganak, több cukros italt fogyasztanak. Más tényezők, például a családi körülmények vagy az alvászavarok is hozzájárulhatnak mind a cukorfogyasztás, mind a szorongás fokozódásához.

