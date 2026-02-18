Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durván nekimentek Zelenszkijnek – őrjöngenek a „bohóc” kijelentése miatt

Olvasta?

„Majd ha nyertünk” – Kapitány István csúnyán elszólta magát!

mentális egészség

Szorongás a pohárban? Így hat a cukros üdítő a fiatalokra

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a cukros italok fogyasztása nemcsak a testi egészségre van hatással, hanem a mentális állapotra is. A szorongás tünetei gyakrabban jelentkezhetnek azoknál a fiataloknál, akik rendszeresen fogyasztanak üdítőket, energiaitalokat, édesített gyümölcsleveket vagy ízesített tejet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mentális egészségcukros italokszorongás

A Bournemouthi Egyetem kutatói átfogó áttekintést készítettek korábbi tanulmányok eredményeiből, amelyek a táplálkozás és a mentális egészség kapcsolatát vizsgálták serdülőknél, ugyanis a szorongás továbbra is az egyik leggyakoribb mentális problémát jelentik a fiatalok körében. Az adatok elemzése során a kutatók olyan mintázatokat kerestek, amelyek következetesen megjelentek a különböző vizsgált csoportokban – írja a Science Daily.

Összefügghet a cukros italok rendszeres fogyasztása a szorongással a tizenévesek körében?
Összefügghet a cukros italok rendszeres fogyasztása a szorongással a tizenévesek körében? (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Míg az elmúlt években a közegészségügyi programok főként az elhízásra és a 2-es típusú cukorbetegségre koncentráltak, a táplálkozás mentális egészségre gyakorolt hatását kevésbé vizsgálták”

– mondta Dr. Chloe Casey, a tanulmány társszerzője és a táplálkozástudomány előadója. Hozzátette, hogy különösen a tápanyagban szegény, magas energiaértékű italok mentális hatásai kerültek kevésbé fókuszba.

A szorongás továbbra is az egyik leggyakoribb mentális problémát jelentik a fiatalok körében. 2023-ban minden ötödik gyermek vagy serdülő élt valamilyen mentális betegséggel, melyek közül a szorongás szerepelt az egyik leggyakrabban.

Az áttekintésbe bevont tanulmányok főként kérdőíves adatgyűjtésre támaszkodtak, amely a cukros italok fogyasztását és a mentális tüneteket vizsgálta. Ide tartoznak a szénsavas üdítők, energiaitalok, édesített gyümölcslevek, ízesített tejek, valamint a cukros tea- és kávéfajták.

A kutatók szerint a magas cukortartalmú italok fogyasztása következetesen összefüggött a szorongásos tünetek gyakoribb előfordulásával a serdülők körében.

A vizsgálat azonban nem bizonyítja, hogy a cukros italok közvetlenül okoznák a szorongást. Elképzelhető, hogy azok a tinédzserek, akik már eleve szoronganak, több cukros italt fogyasztanak. Más tényezők, például a családi körülmények vagy az alvászavarok is hozzájárulhatnak mind a cukorfogyasztás, mind a szorongás fokozódásához.

Bruttó 600 ezertől 1,5 millióig: a számok is csökkentik a pályakezdők szorongását

Terápiát kap a pályakezdési szorongás. Március 10–11-én közel 100 cég, bruttó 600 ezertől akár 1,5 millió forintig terjedő kezdő bérsávok és valódi beszélgetések várják a hallgatókat a tavaszi, Műegyetemi Állásbörzén, ahol a kérdések végre válaszokat kapnak.

Ön milyen gyakran vizel? Itt vannak a számok, amelyre érdemes figyelni

A vécéhasználat mindennapos dolog, mégis kevesen tudják, mi számít valójában normálisnak. A vizelés gyakorisága életkoronként jelentősen eltér, és sokat elárulhat az egészségi állapotunkról – a hidratáltságtól kezdve egészen komoly betegségekig.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!