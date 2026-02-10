Bizarr trend terjed a sztárok körében – elképesztő, mit csinálnak élő adásban!

A celebek szívesen mutatják lazább oldalukat, ezzel is közelebb kerülve a rajongókhoz. Úgy tűnik, a sztár imidzs része lett a határok feszegetése. Ennek legújabb példája egy ausztrál eredetű ivós szokás, amely mostanra a nemzetközivé vált. A trend lényege, hogy az ital nem pohárból, hanem cipőből kerül elfogyasztásra, pusztán a poén kedvéért – írja a Daily Mail.

Új buliőrület a sztárok között: cipőből isszák az alkoholt (illusztráció)

Fotó: Unplash

Ez most komoly? Furcsa divat söpör végig a sztárvilágon

Margot Robbie egy londoni rádióinterjúban próbálta ki a bizarrnak vélt trendet Amanda Holden társaságában. Az interjú során Amanda magával hozott két cipő alakú üveget és abból itták a sört és a gint az adás során. Ez kissé kifinomultabb, mint az eredeti verzió, amikor is

egy elhasznált tornacipőből kell meginni az alkoholt.

A színésznő jókedvűen reagált az egészre, és láthatóan élvezte a szokatlan helyzetet. Az interjú apropóját Margot Robbie új filmje, az Üvöltő szelek adta, amely hamarosan a mozikba kerül. A beszélgetés során a film pozitív fogadtatásáról és az alkotói munkáról is szó esett. Robbie emellett egy régi, kellemetlen emléket is felidézett pályája kezdetéről.

A történet jól illeszkedik abba a képbe, amely szerint a mai hírességek már őszintébben, lazábban és szókimondóbban jelennek meg a nyilvánosság előtt.

