Országos sztrájk bénította meg a tömegközlekedést Németországban

Országszerte jelentős fennakadások várhatók hétfőn egész nap a németországi helyi és városkörnyéki tömegközlekedésben a Verdi szakszervezet figyelmeztető sztrájkja miatt.

A sztrájk miatt több német városban leállt a helyi tömegközlekedés

A munkabeszüntetés csaknem mind a 16 tartományt érinti. A Verdi (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) közlése szerint számos települési közlekedési vállalatnál a buszok, villamosok és metrók a telephelyeken maradnak.

A Deutsche Bahn (DB) regionális és elővárosi vonatjáratai - köztük a berlini, hamburgi, müncheni, stuttgarti, kölni, nürnbergi és Rhein-Main térségi S-Bahnok -, valamint a DB regionális és távolsági vonatai viszont a vállalat tájékoztatása szerint menetrend szerint közlekednek, mivel a DB-t nem a Verdi képviseli a jelenlegi akcióban.

Németország vasúthálózata fennakadásokkal küzd

Észak-Németországban az időjárás javulása ellenére továbbra is zavarok tapasztalhatók a vasúti közlekedésben, számos távolsági vonat közlekedését felfüggesztették. A téli vihar következményeként kialakult hótorlaszok és a lefagyott váltók nehezítik az üzemelést, több kiemelt útvonalon sebességkorlátozás lépett életbe. Németország a vonalak fokozatos visszaállítását próbaüzemekkel készíti elő.