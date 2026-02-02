Országos sztrájk bénította meg a tömegközlekedést Németországban

Hírlevél
Németországban jelentős fennakadások várhatók a helyi és városkörnyéki közlekedésben. A sztrájk csaknem mind a 16 tartományt érinti, és egész nap komoly nehézségeket okozhat az ingázóknak.
Országszerte jelentős fennakadások várhatók hétfőn egész nap a németországi helyi és városkörnyéki tömegközlekedésben a Verdi szakszervezet figyelmeztető sztrájkja miatt.

A sztrájk miatt több német városban leállt a helyi tömegközlekedés
Fotó: Unsplash

Országos tömegközlekedési sztrájk béníthatja meg az ingázást hétfőn Németországban

A munkabeszüntetés csaknem mind a 16 tartományt érinti. A Verdi (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) közlése szerint számos települési közlekedési vállalatnál a buszok, villamosok és metrók a telephelyeken maradnak.

A Deutsche Bahn (DB) regionális és elővárosi vonatjáratai - köztük a berlini, hamburgi, müncheni, stuttgarti, kölni, nürnbergi és Rhein-Main térségi S-Bahnok -, valamint a DB regionális és távolsági vonatai viszont a vállalat tájékoztatása szerint menetrend szerint közlekednek, mivel a DB-t nem a Verdi képviseli a jelenlegi akcióban.

A sztrájk különösen a munkába járóknak, a diákoknak és a szülőknek okozhat nehézséget. Szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a munkavállalóknak alapvetően saját felelősségük időben beérni a munkahelyre, a közlekedési sztrájk nem mentesít a késés következményei alól.

Németország vasúthálózata fennakadásokkal küzd

Észak-Németországban az időjárás javulása ellenére továbbra is zavarok tapasztalhatók a vasúti közlekedésben, számos távolsági vonat közlekedését felfüggesztették. A téli vihar következményeként kialakult hótorlaszok és a lefagyott váltók nehezítik az üzemelést, több kiemelt útvonalon sebességkorlátozás lépett életbe. Németország a vonalak fokozatos visszaállítását próbaüzemekkel készíti elő.

 

