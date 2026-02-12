Szörnyű tragédia – legkevesebb 21 ember vesztette életét egy hajóbalesetben

2026. február 11-én, szerda este az észak-szudáni Nílus államban, a Nílus folyón hajótörést szenvedett egy bárka – közölték a helyi hatóságok Kartúmban. A szudáni hajóbaleset Kartúmtól mintegy 200 kilométerre északra történt, a fedélzeten tartózkodó harminc ember közül legkevesebb huszonegyen életüket vesztették.

A szudáni hajóbaleset részletei

A tájékoztatás szerint a bárka szerda este szenvedett balesetet a Níluson. A Szudáni Orvosok Hálózata (SDN) közlése alapján eddig hat utast sikerült élve kimenteni a folyóból. A túlélők felkutatása jelenleg is folyamatban van, a szerencsétlenség pontos okát pedig a hatóságok vizsgálják.

Ismét a folyami közlekedés veszélyeire figyelmeztetnek

Az SDN közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az eset újra rávilágít a szudáni folyami közlekedés súlyos biztonsági problémáira. A szervezet szerint az alapvető biztonsági előírások hiánya miatt a hajózás továbbra is komoly kockázatot jelent, ezért felszólították az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek lépéseket a hasonló tragédiák megelőzése érdekében.

A polgárháború miatt sokan a folyóra kényszerülnek

Szudánban sokak számára a folyami közlekedés szinte az egyetlen utazási lehetőség. Ennek oka részben az, hogy a közel három éve tartó polgárháború következtében számos közút járhatatlanná vált, így az emberek kénytelenek veszélyesebb alternatívákat választani.

