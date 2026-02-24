Erre a szupergabona fogyasztására esküsznek az olimpiai bajnokok is

De mit tud ez az apró mag, ami miatt sportolók, dietetikusok és gluténmentesen étkezők is rajonganak érte? A teffet több mint 6000 éve termesztik Etiópiában, ahol ma is alapélelmiszernek számít. Enyhén édeskés, földes ízű szupergabona, amelyet hagyományosan például lapos kenyér készítéséhez használnak. Nem véletlen, hogy az etióp hosszútávfutók étrendjének is az alapja. Az olimpiai aranyérmes és egykori világcsúcstartó Haile Gebrselassie egyenesen úgy nyilatkozott: a teff az ország atlétikai sikereinek egyik titka, írja a Daily Mail.
Mitől szupergabona?
Dr. Scott Robinson táplálkozástudós szerint a teff „apró, de rendkívül erős” gabona, amely kiemelkedik a búza, rizs vagy akár a quinoa közül is. A legtöbb növényi élelmiszer nem tartalmazza mind a kilenc esszenciális aminosavat – a teff azonban igen. Ez ritkaságnak számít növényi forrás esetén. Az aminosavak a sejtek építőkövei, nélkülözhetetlenek az izomépítéshez, regenerációhoz és az immunrendszer működéséhez.
Tápérték egy negyed csészében (szárazon)
- 190 kalória
- 6 gramm fehérje
- 3 gramm rost
- 101 mg kalcium
- 3 mg vas
Összehasonlításképp ugyanakkora adag barna rizsben 170 kalória, 3 g fehérje, 2 g rost, 0 mg kalcium és 0,6 mg vas van, míg szintén ugyanakkora adag quinoában szintén 170 kalória, 6 g fehérje, 5 g rost, 15 mg kalcium és 2 mg vas van.
A teff tehát különösen kalcium- és vastartalmával emelkedik ki.
Erős csontok, jobb vérkép, több energia
A magas kalciumtartalom támogatja a csontok egészségét, a vas pedig segíti a vörösvértestek oxigénszállítását – ami különösen fontos sportolók számára. Egy 2014-es brit kutatásban 11 női futó napi rendszerességgel fogyasztott vastartalmú teff-kenyeret hat héten keresztül. Az eredmény: a résztvevők vasszintje mérhetően emelkedett.
Gluténmentes – cöliákiásoknak is ajánlott
A teff természetesen gluténmentes, így ideális választás lehet lisztérzékenyek számára. A cöliákia egy autoimmun betegség, amelyben a szervezet a glutént – a búzában, rozsban és kuszkuszban található fehérjét – támadja meg. Tünetei lehetnek: krónikus hasmenés vagy székrekedés, puffadás, hasi fájdalom, kellemetlen szagú széklet. Egy 1800 cöliákiás beteget vizsgáló kutatás szerint a teff rendszeres fogyasztása csökkentette a tüneteket.
Antioxidáns hatás és fogyást segítő tulajdonság?
Egy University of North Carolina at Greensboro kutatói által végzett 2023-as vizsgálat szerint a teff antioxidáns hatást mutatott sejtszinten, ami hozzájárulhat a sejtkárosodás csökkentéséhez. Magas fehérje- és rosttartalma miatt hosszabb teltségérzetet biztosíthat, ami segítheti a testsúlykontrollt.
De ne csak ezt edd!
A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek. A texasi dietetikus Lindsey Schoenfeld szerint nem egyetlen gabonát kell piedesztálra emelni, hanem változatosan kell étkezni. „A varázslat a változatosságban rejlik. A gabonák kiegészítik egymást” – hangsúlyozta a szakember.
A dietetikusok szerint a teffet érdemes rotálni az amaránttal, barna rizzsel, quinoával, zabbal és tönköllyel.
Hogyan fogyasszuk?
A teff a quinoához hasonlóan többféleképpen elkészíthető:
- főzve köretként
- reggeli kásaként
- lisztként sütéshez
- kenyér vagy palacsinta alapanyagaként
Apró mag, nagy hatás?
Ősi etióp gabona. Teljes értékű fehérje. Magas kalcium- és vastartalom. Gluténmentes. Sportolók kedvence. A teff talán nem csodaszer – de minden jel arra utal, hogy az egyik legegészségesebb szénhidrátforrás lehet a tányérunkon. A kérdés már csak az: vajon a magyar konyhákban is népszerűvé válik ez az apró, de annál erősebb afrikai szupergabona?
