Erre a szupergabona fogyasztására esküsznek az olimpiai bajnokok is

De mit tud ez az apró mag, ami miatt sportolók, dietetikusok és gluténmentesen étkezők is rajonganak érte? A teffet több mint 6000 éve termesztik Etiópiában, ahol ma is alapélelmiszernek számít. Enyhén édeskés, földes ízű szupergabona, amelyet hagyományosan például lapos kenyér készítéséhez használnak. Nem véletlen, hogy az etióp hosszútávfutók étrendjének is az alapja. Az olimpiai aranyérmes és egykori világcsúcstartó Haile Gebrselassie egyenesen úgy nyilatkozott: a teff az ország atlétikai sikereinek egyik titka, írja a Daily Mail.

A teff egy ősi, etióp szupergabona, amelyet a legtáplálóbb szénhidrátként emlegetnek – Fotó: LEROY FRANCIS / hemis.fr

Mitől szupergabona?

Dr. Scott Robinson táplálkozástudós szerint a teff „apró, de rendkívül erős” gabona, amely kiemelkedik a búza, rizs vagy akár a quinoa közül is. A legtöbb növényi élelmiszer nem tartalmazza mind a kilenc esszenciális aminosavat – a teff azonban igen. Ez ritkaságnak számít növényi forrás esetén. Az aminosavak a sejtek építőkövei, nélkülözhetetlenek az izomépítéshez, regenerációhoz és az immunrendszer működéséhez.

Tápérték egy negyed csészében (szárazon)

190 kalória

6 gramm fehérje

3 gramm rost

101 mg kalcium

3 mg vas

Összehasonlításképp ugyanakkora adag barna rizsben 170 kalória, 3 g fehérje, 2 g rost, 0 mg kalcium és 0,6 mg vas van, míg szintén ugyanakkora adag quinoában szintén 170 kalória, 6 g fehérje, 5 g rost, 15 mg kalcium és 2 mg vas van.

A teff tehát különösen kalcium- és vastartalmával emelkedik ki.

Erős csontok, jobb vérkép, több energia

A magas kalciumtartalom támogatja a csontok egészségét, a vas pedig segíti a vörösvértestek oxigénszállítását – ami különösen fontos sportolók számára. Egy 2014-es brit kutatásban 11 női futó napi rendszerességgel fogyasztott vastartalmú teff-kenyeret hat héten keresztül. Az eredmény: a résztvevők vasszintje mérhetően emelkedett.

Gluténmentes – cöliákiásoknak is ajánlott

A teff természetesen gluténmentes, így ideális választás lehet lisztérzékenyek számára. A cöliákia egy autoimmun betegség, amelyben a szervezet a glutént – a búzában, rozsban és kuszkuszban található fehérjét – támadja meg. Tünetei lehetnek: krónikus hasmenés vagy székrekedés, puffadás, hasi fájdalom, kellemetlen szagú széklet. Egy 1800 cöliákiás beteget vizsgáló kutatás szerint a teff rendszeres fogyasztása csökkentette a tüneteket.