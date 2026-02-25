Megdöbbentő fordulat érkezett a háborús béketárgyalás kapcsán

Hírlevél
46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff közölte, hogy tíz napon belül sor kerülhet egy háromoldalú egyeztetésre Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével. A genfi tárgyalások után akár a legfelsőbb vezetők találkozója is napirendre kerülhet.
vlagyimir putyinsteve witkofftárgyalás

Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja kijelentette, hogy a következő tíz napban háromoldalú találkozóra kerülhet sor az orosz, az ukrán és az amerikai delegáció között.

találkozó
10 napon belül jöhet a nagy hármas találkozó? Washington bejelentést tett Fotó: AFP

Háromoldalú találkozó készül: Putyin, Trump és Zelenszkij egy asztalnál?

Witkoff az ukrajnai YES Meeting fórumon beszélt arról, hogy az egyeztetésen az ukrán és az orosz küldöttség mellett ő maga és csapata is részt venne, valamint Jared Kushner, az amerikai elnök veje.

Néhány nappal korábban a különmegbízott arról is beszélt, hogy három héten belül olyan tárgyalások jöhetnek, amelyek megnyithatják az utat egy csúcstalálkozó előtt Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között.

Az előző tárgyalási fordulót február 17–18-án Genfben tartották. Az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij akkor újabb találkozót helyezett kilátásba a közeljövőben.

Az ukrán fél részéről Rusztam Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára úgy nyilatkozott, hogy a tárgyalásokon előrelépést értek el.

