Fojtófogással dobott a földre egy tinit az üzletember – a videó mindent rögzített

A támadás 2024. augusztus 4-én történt a coloradói Lovelandben, egy In-N-Out Burger gyorsétteremben. A 15 éves fiú két barátjával szórakozott, vizet fröcsköltek egymásra, amikor véletlenül lefröcskölték az egyik vendéget. A nő férje, az 57 éves Lucas Kalisher ezt követően megragadta a fiatalt. A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi a fiú nyakát elöl és hátul is megfogta, az asztalhoz húzta, majd a földre lökte - tájékoztat a New York Post.

A támadásról készült videó országos felháborodást váltott ki

Vírusvideóként terjed a támadás

Az esetről videó készült, amelyet az egyik érintett fiú édesapja osztott meg Facebookon. A felvételen látható, ahogy a férfi felszólítja a tinédzsert a bocsánatkérésre, majd fojtófogásba szorítja. A jelenet komoly felháborodást váltott ki az étterem vendégei között is, többen szóvá tették, hogy egy felnőtt férfi bántalmaz egy gyermeket. A rendőrök kiérkezése előtt Kalisher és felesége távoztak a helyszínről, a férfi azonban még aznap este feladta magát.

Lucas Kalisher, a boulderi székhelyű Summit Source Funding korábbi vezérigazgatója ellen eredetileg másodfokú, fojtogatással elkövetett súlyos testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat. Az ügy azonban vádalkuval zárult. A bíróság 30 hónap próbaidőt szabott ki. A megállapodás értelmében Kalishernek dühkezelési vizsgálaton és terápián kell részt vennie, bocsánatkérő levelet kell írnia az érintett fiúnak, 120 óra közösségi munkát kell teljesítenie, valamint meg kell térítenie az okozott kárt.

Amennyiben nem teljesíti a próbaidő feltételeit, ötödik kategóriájú bűntett miatt egytől három évig terjedő szabadságvesztés, két év feltételes szabadlábra helyezés és akár 100 ezer dolláros pénzbírság is kiszabható.

Lapáttal vert szét egy kínai éttermet, mert azt hitte, mérgezett az étel

Őrizetbe vettek egy agresszív férfit, aki tönkretett egy kínai éttermet, azt állítva, hogy mérgezett az étel. A rendőrök a helyszínen elfogták a támadót.