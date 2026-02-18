Horrorisztikus szerelmi háromszög, végzetesen elfajult egy vita

Megkéseltek és megvertek egy amerikai turistát Bangkokban, miután azért könyörgött barátnőjének, hogy fogadja vissza. Az erőszakos támadásban a turista olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt – tájékoztat a New York Post.
Az 54 éves Stein Heath Cole volt barátnőjét akarta visszaszerezni, ám a nő új barátja és annak ismerősei lesben vártak rá. A vita hevében Cole kést rántott, mire a csoport egy vascsővel ugrott neki. A férfit megverték és ötször megszúrták, majd sorsára hagyták.
Cole olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.
„Az áldozat képtelen volt elfogadni a szakítás tényét, ezért folyamatosan követte volt barátnőjét. A támadás napján késsel provokálta a gyanúsítottakat” – közölte Sonchai Poonpo ezredes.
A négy gyanúsítottat halálos testi sértés vádjával őrizetbe vették.
A nyomozás még folyamatban van, a helyi rendőrség közlése szerint az amerikai hatóságokkal is folyamatos kapcsolatban állnak.
