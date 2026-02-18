Horrorisztikus szerelmi háromszög, végzetesen elfajult egy vita

Megkéseltek és megvertek egy amerikai turistát Bangkokban, miután azért könyörgött barátnőjének, hogy fogadja vissza. Az erőszakos támadásban a turista olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt – tájékoztat a New York Post.

Késes támadásban vesztette életét egy amerikai férfi Thaiföldön.

Fotó: Unsplash

Az 54 éves Stein Heath Cole volt barátnőjét akarta visszaszerezni, ám a nő új barátja és annak ismerősei lesben vártak rá. A vita hevében Cole kést rántott, mire a csoport egy vascsővel ugrott neki. A férfit megverték és ötször megszúrták, majd sorsára hagyták.

Cole olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

„Az áldozat képtelen volt elfogadni a szakítás tényét, ezért folyamatosan követte volt barátnőjét. A támadás napján késsel provokálta a gyanúsítottakat” – közölte Sonchai Poonpo ezredes.

A négy gyanúsítottat halálos testi sértés vádjával őrizetbe vették.

A nyomozás még folyamatban van, a helyi rendőrség közlése szerint az amerikai hatóságokkal is folyamatos kapcsolatban állnak.

American tourist beaten, stabbed to death in Bangkok after begging Thai girlfriend to take him back in love triangle horror https://t.co/ohrmSMlGmv pic.twitter.com/CnoJfHFP5f — New York Post (@nypost) February 17, 2026

