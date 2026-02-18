Hírlevél
Thaiföld

Horrorisztikus szerelmi háromszög, végzetesen elfajult egy vita

Amerikai turista halt meg Thaiföldön, miután volt barátnőjét akarta visszaszerezni. A nő ismerősei vascsővel és késsel támadtak a zaklató férfira, aki az erőszakos támadásban életét vesztette.
Thaiföldszerelmi háromszögkéseléses támadás

Megkéseltek és megvertek egy amerikai turistát Bangkokban, miután azért könyörgött barátnőjének, hogy fogadja vissza. Az erőszakos támadásban a turista olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt – tájékoztat a New York Post.

Késes támadásban vesztette életét egy amerikai férfi Thaiföldön.
Fotó: Unsplash

Az 54 éves Stein Heath Cole volt barátnőjét akarta visszaszerezni, ám a nő új barátja és annak ismerősei lesben vártak rá. A vita hevében Cole kést rántott, mire a csoport egy vascsővel ugrott neki. A férfit megverték és ötször megszúrták, majd sorsára hagyták.

Cole olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

„Az áldozat képtelen volt elfogadni a szakítás tényét, ezért folyamatosan követte volt barátnőjét. A támadás napján késsel provokálta a gyanúsítottakat” – közölte Sonchai Poonpo ezredes.

A négy gyanúsítottat halálos testi sértés vádjával őrizetbe vették.

A nyomozás még folyamatban van, a helyi rendőrség közlése szerint az amerikai hatóságokkal is folyamatos kapcsolatban állnak.

Brutális késes támadás volt Sydney-ben, egy ember meghalt

Késsel támadt emberekre egy férfi egy utcai üzletsornál az ausztráliai Sydney nyugati külvárosában. A késelésben egy ember életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsebesültek. A mentősök a helyszínen három súlyos sérültet láttak el, köztük egy harmincas éveiben járó férfit, akit nem tudtak megmenteni, és a helyszínen életét vesztette.

Váratlan támadás: elefántok öltek meg egy magyar turistát

Egy magyar állampolgár életét vesztette Sri Lankán egy vad elefánt támadása következtében. A magyar turista feleségével sétált a Sigiriya–Pidurangala úton, amikor az állat rátámadt. A hatóságok vizsgálják a tragikus eset körülményeit.

 

