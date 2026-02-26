Lapáttal vert szét egy kínai éttermet, mert azt hitte, mérgezett az étel

Egy orlandói férfi lapáttal támadt rá egy kínai étterem tulajdonosára, mert mérgezettnek hitte az ételt. A rendőrség őrizetbe vette az agresszív támadót – írja a Daily Star.

Őrizetbe vettek egy agresszív támadót, miután lapáttal vert szét egy kínai éttermet, mert úgy vélte, mérgezett az étel. (A kép illusztráció.)

A 43 éves Richard Jarvis berontott az orlandói Pearl’s kínai étterembe, több, mint egy millió forintnyi ételt tönkretett, és a berendezést is megrongálta. Amikor a tulajdonos megpróbált elmenekülni, a támadó megfenyegette, hogy megöli.

A kiérkező rendőrök a konyhában találták meg a férfit, aki egy lapáttal a kezében rongálta a berendezést, miközben az kiabálta, hogy „el kell pusztítania az ételt, mert az összes kínai megmérgezi az ételt”.

A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették a férfit, a vádemelés folyamatban van.

