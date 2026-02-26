Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Ezt látnia kell!

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

kínai étterem

Lapáttal vert szét egy kínai éttermet, mert azt hitte, mérgezett az étel

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Őrizetbe vettek egy agresszív férfit, aki tönkretett egy kínai éttermet, azt állítva, hogy mérgezett az étel. A rendőrök a helyszínen elfogták a támadót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kínai étteremtámadásétel

Egy orlandói férfi lapáttal támadt rá egy kínai étterem tulajdonosára, mert mérgezettnek hitte az ételt. A rendőrség őrizetbe vette az agresszív támadót – írja a Daily Star. 

Őrizetbe vettek egy agresszív támadót, miután lapáttal vert szét egy kínai éttermet, mert úgy vélte, mérgezett az étel. (A kép illusztráció.)
Őrizetbe vettek egy agresszív támadót, miután lapáttal vert szét egy kínai éttermet, mert úgy vélte, mérgezett az étel. (A kép illusztráció.)

A 43 éves Richard Jarvis berontott az orlandói Pearl’s kínai étterembe, több, mint egy millió forintnyi ételt tönkretett, és a berendezést is megrongálta. Amikor a tulajdonos megpróbált elmenekülni, a támadó megfenyegette, hogy megöli. 

A kiérkező rendőrök a konyhában találták meg a férfit, aki egy lapáttal a kezében rongálta a berendezést, miközben az kiabálta, hogy „el kell pusztítania az ételt, mert az összes kínai megmérgezi az ételt”. 

A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették a férfit, a vádemelés folyamatban van. 

Késes támadó ölt meg több embert Washington államban

Négy ember meghalt egy késes támadásban a Washington állambeli Tacomában február 24-én, mielőtt egy helyszínre érkező seriffhelyettes lelőtte a gyanúsítottat. A 32 éves támadó a helyszínen életét vesztette.

Gyilkosság az egyetemen: 18 éves fiút vettek őrizetbe

Halálra szúrtak egy egyetemistát a brit De Montfort Egyetem campusán Leicesterben – közölték a helyi hatóságok. A késes gyilkosságot a rendőrség „rendkívül súlyos incidensnek” minősítette.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!