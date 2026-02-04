Egy 61 éves tanárnő titkos OnlyFans-karrierbe kezdett

Egy sussexi általános iskolában dolgozó pedagógust határozatlan időre eltiltottak a tanítástól, miután kiderült, hogy éveken át felnőtteknek szóló, szexuális tartalmakban szerepelt egy előfizetéses oldalon - írja a Daily Star. A tanárnő lebukása egy véletlen telefonos értesítéshez köthető, amelyet egyik kollégája vett észre munka közben.

A fegyelmi testület szerint a tanárnő viselkedése rombolta a hivatás hitelét (Illusztráció)

Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

A tanárnő felnőttoldalas tevékenysége évekkel korábban kezdődött

A 61 éves Lyndi Corston korábban az alsó tagozatos korosztállyal foglalkozott, majd helyettesítő tanárként dolgozott egy rye-i általános iskolában.

A fegyelmi meghallgatásán elhangzott, hogy Lyndi Corston már évekkel korábban létrehozott egy profilt egy felnőttoldalon, ahol „nagymama tanárnőként” jelent meg meztelen, majd később szexuális tartalmakban.

A pedagógus elismerte, hogy a fiók az övé volt, és azt is, hogy tudatosan vett részt az explicit videók készítésében. Bár kezdetben felszólították a fiók bezárására és egy szigorúbb etikai kódex aláírására, később ismét azonosították őt egy fizetős, szexuális tartalmat kínáló oldalon.

A fegyelmi testület megállapította, hogy bár a cselekmények az oktatási intézményen kívül történtek, alkalmasak voltak arra, hogy aláássák a tanári hivatásba vetett közbizalmat. A döntéshozó hangsúlyozta: a magánélethez való jog nem korlátlan, különösen akkor, ha az veszélyeztetheti a tanulók védelmét vagy az oktatási rendszer hitelességét.

