Több tucat gyerek kapott mérgezést egy népszerű tápszertől

Az esetek rövid időn belül követték egymást, ezért a hatóságok azonnali lépéseket tettek. A veszélyesnek talált tápszer miatt országos riasztás indult, a szülőket fokozott óvatosságra intik – írja a Daily Mail.

A tünetek a tápszer fogyasztását követő 15 perc és akár hat óra között jelentkeznek

Fotó: Shutterstock

Gyerekek betegedtek meg a szennyezett tápszertől

Az egészségügyi szakemberek szerint a tünetek egy cereulide nevű toxinra utalnak, amelyet a Bacillus cereus baktérium termelhet. A vizsgálatok kimutatták, hogy az arachidonsav-olajként ismert ARA összetevő egy külső beszállítón keresztül szennyeződhetett.

Az ügyben érintett termékeket a Nestlé és a Danone hívta vissza, több népszerű csecsemőtápszer-típus is érintett.

A hatósági közlés szerint az esetek Angliában, Skóciában, Walesben és Észak-Írországban fordultak elő, összesen 36 bejelentett megbetegedéssel. A cereulide mérgezés gyors lefolyású lehet, akár 15 percen belül hányást, hasgörcsöt és hasmenést okozva. Ritka esetekben azonban súlyos szövődmények, máj- vagy vesekárosodás, sőt több szervet érintő elégtelenség is kialakulhat. A Food Standards Agency és az UK Health Security Agency arra kérik a szülőket, hogy

az érintett termékeket azonnal dobják ki, és szükség esetén forduljanak orvoshoz.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy különösen a csecsemők és az immunhiányos gyermekek vannak fokozott veszélyben.

13 csecsemőtápszert hívtak vissza

A Nestlé Hungária tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza Magyarországon is, miután laborvizsgálatok mikrobiológiai szennyeződést – a Bacillus cereus baktérium által termelt toxint – mutatták ki bennük. Összesen 13 különböző termék érintett a visszahívásban.